رضا بکایی، دعاخوان مطرح کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار کتاب «راز شب» از برگزاری مراسم رونمایی از این کتاب خبر داد و گفت: بخشی از محتوای این کتاب اشاره به اهمیت شب و آثار معنوی شب زنده داری دارد و بخش دیگری هم شرح فقراتی از دعاهای معروف از ماه مبارک رمضان مانند دعای ابوحمزه ثمالی، جوشن صغیر و… است.
بکایی افزود: این کتاب شرحی است که تلاش شده است با قلم به روزی نگارش یافته باشد. کتاب راز شب در درجه اول برای محققین، اهالی منبر و دعاخوانان میتواند مفید باشد و در درجه دوم نیز با توجه به جنبههای اخلاقی که دارد میتواند برای عموم مردم مفید واقع شود.
وی تصریح کرد: مراسم رونمایی از این کتاب روز جمعه ۲۱ آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد. در بخشی از این برنامه شرحی بر نحوه نگارش این کتاب از سوی نویسنده آن ارائه میشود و بعد هم حجت الاسلام ابوترابی فرد، امام جمعه موقت تهران نیز به بیان سخنانی خواهد پرداخت.
وی بیان کرد: این مراسم در مسجد علی ابن موسی الرضا (ع) واقع در خیابان ۱۷ شهریور، پایینتر از میدان شهدا، خیابان شهید کاظمی برگزار میشود. امکان برگزاری مراسم در تالار یا سالنهای سطح تهران وجود داشت اما به دنبال این بودیم تا این سنت که برای رونمایی از کتب حوزه معرفتی و دینی مراسم رونمایی در مسجد برگزار شود را احیا کنیم که امیدوارم این امر برای رونمایی از آثار دیگر نیز صورت بگیرد.
رضا بکایی در گفتگو با مهر عنوان کرد:
کتاب «راز شب» با موضوع شب زنده داری رونمایی میشود
مراسم رونمایی از اثر جدید دعاخوان مطرح کشورمان با عنوان «راز شب» که به موضوع شب زنده داری پرداخته است روز ۲۱ آبان ماه با حضور امام جمعه موقت تهران برگزار میشود.
رضا بکایی، دعاخوان مطرح کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار کتاب «راز شب» از برگزاری مراسم رونمایی از این کتاب خبر داد و گفت: بخشی از محتوای این کتاب اشاره به اهمیت شب و آثار معنوی شب زنده داری دارد و بخش دیگری هم شرح فقراتی از دعاهای معروف از ماه مبارک رمضان مانند دعای ابوحمزه ثمالی، جوشن صغیر و… است.
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