باشگاه قدیمی گلف صنعت نفت جنوب در مسجدسلیمان بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، به نقل از روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان، این اقدام در چارچوب سیاست وزارت نفت مبنی بر توجه به عمران و آبادانی مناطق نفتی و زیرساخت های فرهنگی و ورزشی در این مناطق انجام می شود.

مسجدسلیمان قطب ورزش گلف در ایران است و ورزشکاران این منطقه مقام نخست کشوری این رشته را در اختیار دارند.

شرکت بهره بردای نفت و گاز مسجدسلیمان به عنوان یکی از پنج شرکت بهره برداری تابعه مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد با بازسازی این باشگاه، با هماهنگی فدراسیون گلف کشور، زمستان آینده مسابقات جام بزرگداشت مرحوم شهباز حسین پور، از کارکنان صنعت نفت و پیشکسوت این رشته ورزشی را در مسجدسلیمان برگزار کند.