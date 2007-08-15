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۲۴ مرداد ۱۳۸۶، ۲۰:۰۴

کارخانه گاز و گاز مایع 600 اهواز نوسازی می‌شود

اهواز - خبرگزاری مهر: با هدف افزایش کیفیت گاز و گاز مایع تولیدی کارخانه گاز و گاز مایع 600 اهواز بهینه‌سازی و نوسازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز به نقل از روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون، رئیس اداره گاز و گاز مایع این شرکت گفت: اجرای این پروژه هم‌اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار است و پس از انتخاب پیمانکار، کارخانه از مدار تولید خارج و عملیات بهسازی و نوسازی ظرف مدت 45 روز انجام می‌گیرد.

محسن نقوی‌پور اظهار داشت: این پروژه توسط امور مهندسی و ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون انجام و تمامی سیستم‌های برق، مکانیک و ابزاردقیق این کارخانه بهسازی و نوسازی می‌شوند.

این کارخانه در 30 کیلومتری اهواز در منطقه صنعتی کریت قرار دارد و روزانه حدود 445 میلیون فوت مکعب گاز و سه هزار بشکه گاز مایع تولید می‌کند.

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون به عنوان بزرگترین شرکت بهره برداری تابعه از مجموع شرکت های پنج گانه بهره برداری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب محسوب می شود که در اهواز واقع شده است.

کد مطلب 534797

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