به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "قاعده بازی" سومین کار احمدرضا معتمدی است. این فیلم داستان تقابل دو خانواده ثروتمند و فقیر را در وجهی کمدی روایت می کند که از داشتن پدری مشترک باخبر می شوند. رازی که پدر خانواده سال ها از فاش شدن آن جلوگیری کرده است.



داریوش ارجمند، جمشید هاشم‌پور، سعید پورصمیمی، اکبر عبدی، حمید لولایی، علیرضا خمسه، گوهر خیراندیش، فریده سپاه منصور، انوشیروان ارجمند، مهران رجبی، مریم سعادت، کیومرث ملک‌مطیعی و الناز شاکردوست بازیگران اصلی فیلم هستند. این فیلم از چهارشنبه 17 مردادماه اکران شده و پس از چهار روز نمایش در 17 سینما 900/109/33 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه این فیلم شنبه 20 مرداد 800/296/13 تومان بوده که نوید فروش خوبی را برای این کمدی کلاسیک می دهد.

"قاعده بازی"

فیلم سینمایی "نصف مال من نصف مال تو" دومین ساخته وحید نیکخواه آزاد است که در ژانر کودک و نوجوان قرار می گیرد. فیلم داستان مردی را روایت می کند که پنهانی دو زن گرفته است. او بعد از بروز مشکلاتی تصمیم می گیرد این موضوع را فاش کند که فرزندانش مانع این کار می شوند.

در این فیلم که در بیست و یکمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان مورد استقبال قرار گرفت محمدرضا شریفی نیا، مریلا زارعی، فرهاد آئیش، شقایق فراهانی، شهره لرستانی، مریم امیرجلالی، بهزاد رحیم خانی، نادر سلیمانی، سهیلا گلستانی، ترلان پروانه، آلما اسکویی و رژان آریامنش بازی کرده‌اند. از دیگر عوامل فیلم می توان به اصغر عبداللهی فیلمنامه نویس، غلامرضا آزادی مدیرفیلمبرداری، رضا رادمنش طراح چهره پردازی، افسانه صمدزاده طراح صحنه و لباس، آرش برومند صدابردار و علی سرتیپی و روح الله بهمنی سرمایه گذاران اشاره کرد.

"نصف مال من نصف مال تو" از چهارشنبه دهم مرداد اکران شده و پس از یازده روز نمایش در 19 سینما 300/110/124 تومان فروش کرده است. بیشترین آمار فروش روزانه فیلم شنبه 20 مرداد 650/142/19 تومان بوده که حدود سه میلیون تومان رشد فروش روزانه نسبت به آخر هفته گذشته داشته است. البته تعطیلی مبعث حضرت رسول (ص) در این میان بی تأثیر نبوده است.

فیلم سینمایی "محاکمه" ساخته ایرج قادری از چهارشنبه سوم مرداد در سینماها اکران شده و پس از 18 روز نمایش در 17 سینما 900/079/100 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه این فیلم شنبه 20 مرداد 300/868/8 تومان بوده که هشتصد هزار تومان رشد فروش روزانه نسبت به آخر هفته گذشته داشته است.

فیلم ملودرامی پرتعلیق است که در قالب داستانی اجتماعی بخشی از مشکلات نسل جوان جامعه را مورد توجه قرار می دهد. در این فیلم ایرج قادری، گوهر خیراندیش، افسانه پاکرو، مهناز افشار، شیرین بینا، مهدی میامی، علی پیشدادیان و امیرعلی رنجبر بازیگران ، سعید مطلبی فیلمنامه نویس، حسین ملکی مدیر فیلمبرداری، محمود سماک باشی صدابردار، آتوسا قلمفرسایی طراح صحنه و لباس، مهری شیرازی طراح چهره پردازی و مرتضی شایسته تهیه کننده حضور دارند.

"پاداش سکوت" سومین فیلم سینمایی مازیار میری که از چهارشنبه سوم مرداد به اکران درآمده، داستان رزمنده ای است که در زمان جنگ باعث کشته شدن یکی از همزرمانش به نام یحیی شده است. او پس از سال ها سراغ پدر یحیی می رود تا به او بگوید پسرش شهید نشده بلکه به دست او کشته شده است.

این فیلم با فیلمنامه ای از فرهاد توحیدی با نگاهی به مجموعه داستان "من قاتل پسرتان هستم" و قصه ای به همین نام نوشته احمد دهقان جلوی دوربین رفته است. پرویز پرستویی، رضا کیانیان، جعفر والی، آتیلا پسیانی، پریوش نظریه، مهتاب کرامتی، سیما تیرانداز، فرهاد اصلانی و مهدی صفوی بازیگران فیلم هستند.

"پاداش سکوت" پس از 18 روز نمایش در 12 سینما 050/410/81 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه این فیلم شنبه 20 مرداد 800/787/5 تومان بوده که حدود یک میلیون تومان افت فروش روزانه نسبت به آخر هفته گذشته داشته است.

"رئیس" تازه‌ترین فیلم کیمیایی داستان جوانی به نام سیامک است که باید بر اساس فهرست 25 نفری به مشتری هایش مواد مخدر برساند. از طرف دیگر، پدر سیامک که هنوز هم یک فراری است به کشور برمی گردد تا وظیفه پدری اش را انجام دهد. یک دوست قدیمی به کمک رضا می آید.

فرامرز قریبیان، لعیا زنگنه، امین تارخ، پولاد کیمیایی، مهناز افشار، اکبر معززی و خسرو شکیبایی از بازیگران و علیرضا زرین دست فیلمبردار "رئیس" هستند. این فیلم از چهارشنبه ششم تیر اکران شده و پس از 46 روز نمایش در 6 سینما 250/085/262 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه فیلم شنبه 20 مرداد 900/830/2 تومان بوده که یک میلیون و ششصد هزار تومان افت فروش روزانه داشته است.

فیلم سینمایی "روز سوم" به کارگردانی محمدحسین لطیفی روایتی است از آخرین روزهای مقاومت در خرمشهر سال 59. داستان فیلم درباره خواهر و برادری است که همراه سایر نیروهای مردمی از خرمشهر دفاع می کنند. جنگ و گریز شرایطی به وجود می آورد که سمیره در محاصره دشمن بماند و رضا و همرزمانش برای نجات او تلاش کنند.

حامد بهداد، پوریا پورسرخ، باران کوثری، برزو ارجمند، شهرام قائدی و مهدی صباحی بازیگران اصلی فیلم هستند که از بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم، طراحی صحنه و لباس، بازیگری نقش اول زن و به صورت مشترک بهترین کارگردانی را به دست آورده است.

"روز سوم" از چهارشنبه 23 خرداد اکران شده و پس از 58 روز نمایش در 2 سینما 700/256/335 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه این فیلم جمعه 19 مرداد 400/676 تومان بوده که با توجه به کاهش تعداد سینماها و نزدیک شدن به پایان اکران نزدیک به سه میلیون تومان افت فروش روزانه داشته است.

فیلم آمریکایی "ادیسون" به کارگردانی و نویسندگی دیوید جی بورک با بازی کوین اسپیسی، مورگان فریمن، جاستین تیمبرلیک و ال ال کول جی و زمان 97 دقیقه در نسخه اصلی، پس از 18 روز نمایش در سه سینما 000/590/6 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه فیلم شنبه 20 مرداد 000/523 تومان بوده که نسبت به آخر هفته گذشته صد هزار تومان افت فروش روزانه داشته است. این فیلم که با بودجه 25 میلیون دلاری ساخته شده، داستان خبرنگاری تازه کار است که متوجه اقدامات غیرقانونی پلیس های فاسد می شود و برای به دام انداختن آنها وارد عمل می شود.

"پارک وی" دهمین ساخته فریدون جیرانی در ژانر وحشت قرار دارد و به ازدواج قریب الوقوع رها و کوهیار می پردازد. پس از بازگشت از ماه عسل رها متوجه علاقه و توجه غیرعادی کوهیار به خود می شود که می خواهد همیشه و همه جا همراه رها باشد.

از دیگر عوامل فیلم می توان به نیما شاهرخشاهی، رعنا آزادی ور، بیتا فرهی، محمدرضا شریفی نیا، نیوشا ضیغمی، مهدی احمدی و آناهیتا نعمتی بازیگران، سیدغلامرضا موسوی تهیه کننده، فرج الله حیدری مدیر فیلمبرداری، بهرام دهقانی تدوینگر، آریا عظیمی نژاد آهنگساز و جیرانی فیلمنامه نویس اشاره کرد. "پارک وی" از چهارشنبه دوم خرداد اکران شده و پس از 73 روز نمایش فروش کل 100/903/380 تومان با اکران خداحافظی کرد.

فیلم هندی "دان" به کارگردانی فرهان اختر با بازی شاهرخ‌خان، پریانکا چوپرا، آرجون رامپال و ایشا کوپیکار از چهارشنبه بیستم تیرماه اکران شده و پس از 28 روز نمایش با فروش کل 700/265/6 تومان با اکران خداحافظی کرد.

این فیلم که سال 2006 ششمین اثر پرفروش سینمای هند بوده داستان مافیای مواد مخدر است که مردی به اسم سین قانیا و دستیارش دان آن را اداره می‌کنند. دان یکی از اعضاء گروه را به قتل می رساند و پلیس هند به دنبال اوست. سیلوا کمیسر پلیس مردی شبیه دان را وارد گروه می‌کند تا از طریق او دان را دستگیر کند.