دکتر منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ادغام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با شوراهای دیگر در قالب شورای آموزش، پژوهش و فناوری به ما رسما اعلام نشده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم در خصوص تغییر در شرح وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری پس از ادغام گفت : از زمانی که بحث ادغام برخی شوراها مطرح شد، مقرر شده بود که بر روی اساسنامه ها و شرح وظایف دبیرخانه این شوراها بحث کارشناسی و دقیقی صورت گیرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر نمی توان به طور مشخص در مورد تغییراتی که ممکن است در آینده و به دنبال ادغام این شورا در ترکیب اعضا و شرح وظایف آن به وجود می آید، صحبت کرد.

به گزارش مهر، دکتر غلامحسین الهام سخنگوی دولت روز گذشته با اشاره به اینکه ادغام مدیریت‌های موازی، کوچک ‌سازی، روان‌ سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌ گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات از جمله دلایل اصلی ادغام شورای‌ های موجود دولت و تشکیل چند شورای اصلی و کلیدی اجرایی بوده است، اظهار داشت: بر این اساس شورای عالی اداری در جلسه اخیر خود در راستای تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله و بر اساس مطالعات و کارشناسی‌های صورت گرفته نسبت به ادغام شوراهای موجود با تمامی وظایف و اختیارات با توجه به نوع و شباهت وظایف و اختیارات در یکدیگر یا در کمیسیون‌های دولت اقدام نمود.

دکتر الهام به ایجاد 4 شورای عالی اشاره کرد و در مورد شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری گفت : "شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری" با ادغام شوراهای "علوم، تحقیقات و فناوری"، "عالی فناوری اطلاعات"، "عالی اطلاع ‌رسانی"، "عالی فضایی"، "انرژی اتمی"، "عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور"، "عالی آموزش و پرورش"، "عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی"، "عالی انفورماتیک"، "عالی علمی کاربردی"، "عالی زیست فناوری" و "شورای عالی استاندارد" در کشور تشکیل و عهده‌دار امور این حوزه خواهد بود.