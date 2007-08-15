دانشگاههای خواجه نصیر و کینگزتون دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان در این دوره که مدت تحصیلی آن یک سال است، یک ترم تحصیلی را در ایران و دو ترم باقی مانده را در انگلستان می گذرانند. دانشجویان به صورت مشترک توسط این دو دانشگاه درایران و انگلستان پذیرش شده و تحت آموزش قرار خواهند گرفت.

از ویژگی های این دوره مواردی چون امکان ادامه تحصیل در دانشگاه کینگزتون و اخذ مدرک ph.D پس از گذراندن یک دوره تکمیلی دو ساله، امکان شرکت در دوره تکمیلی زبان در انگلستان جهت کسب حد نصاب لازم در آزمون زبان، برخورداری از معافیت تحصیلی در حین تحصیل، امکان شرکت در سمینارها و همایش های بین المللی خودرو و سایر دوره های آموزشی صنعت خودرو انگلستان، امکان استفاده از کلیه امکانات آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه کینگزتون در حین تحصیل در انگلستان و فراهم بودن پایه های قوی برای ادامه پژوهش های کاربردی در سطح دکترا و بالاتر در صنعت است.

داشتن شرایط عمومی ورود به دوره های کارشناسی ارشد داخل و داشتن مدرک کارشناسی مهندسی در رشته های مکانیک (کلیه گرایش ها)، خودرو، کامپیوتر، صنایع و الکترونیک از شرایط پذیرش این دوره است.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره مذکور به سایت www.kntu.ac.ir مراجعه کنند. آخرین مهلت ثبت نام برای دوره مذکور چهاردهم شهریور ماه است.