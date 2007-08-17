مصرف تنقلات عامل اصلی سوء تغذیه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فودکانسیومر ، کودکان بخصوص در سنین قبل از پنج سالگی به علت رشد سریع جسمی ومغزی باید مواد مغذی موردنیاز را ازطریق غذاهای اصلی تامین کنند، درصورتی که انواع تنقلات با پرکردن معده کودک و کم کردن اشتها، فرصت تغذیه با غذاهای مغذی را از کودک می‌گیرد.

چربی‌های اشباع نشده، مواد نگهدارنده و رنگهای شیمیایی در بعضی از موادغذایی در ایجاد سوء ‌تغذیه کودکان نقش بسزایی دارند، لذا توصیه می‌شود والدین از غذاهای حاضری کمتر استفاده کنند.

سوء‌ تغذیه در کودکان بسرعت سبب اختلال در رشد مغزی، کاهش ضریب هوشی، افت یادگیری و کاهش مقاومت بدن در مقابل بیماری‌ها می‌شود و از این راه عوارض جانبی خود را در سالهای آینده گسترش می‌دهد.

مصرف چهار گروه اصلی غذایی شامل گوشتها، نان، غلات و سبزی و میوه جات درغذای روزانه کودکان و نوجوانان تاثیر بسزایی در سلامت آنها و جلوگیری از بروز سوء تغذیه دارد.