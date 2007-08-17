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۲۶ مرداد ۱۳۸۶، ۹:۵۶

/آگاهی سلامت/

مصرف تنقلات عامل اصلی سوء تغذیه

مصرف تنقلات عامل اصلی سوء تغذیه

برنامه غذایی نامناسب و مصرف بی‌رویه تنقلات فاقد ارزش غذایی نظیر پفک، نوشابه و چیپس، موجب بروز سوء ‌تغذیه درمیان کودکان و نوجوانان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فودکانسیومر ، کودکان بخصوص در سنین قبل از پنج سالگی به علت رشد سریع جسمی ومغزی باید مواد مغذی موردنیاز را ازطریق غذاهای اصلی تامین کنند، درصورتی که انواع تنقلات با پرکردن معده کودک و کم کردن اشتها، فرصت تغذیه با غذاهای مغذی را از کودک می‌گیرد.

چربی‌های اشباع نشده، مواد نگهدارنده و رنگهای شیمیایی در بعضی از موادغذایی در ایجاد سوء ‌تغذیه کودکان نقش بسزایی دارند، لذا توصیه می‌شود والدین از غذاهای حاضری کمتر استفاده کنند.

سوء‌ تغذیه در کودکان بسرعت سبب اختلال در رشد مغزی، کاهش ضریب هوشی، افت یادگیری و کاهش مقاومت بدن در مقابل بیماری‌ها می‌شود و از این راه عوارض جانبی خود را در سالهای  آینده گسترش می‌دهد.

مصرف چهار گروه اصلی غذایی شامل گوشتها، نان، غلات و سبزی و میوه جات درغذای روزانه کودکان و نوجوانان تاثیر بسزایی در سلامت آنها و جلوگیری از بروز سوء تغذیه دارد. 

کد مطلب 534845

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