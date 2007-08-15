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۲۴ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۳۹

توسعه ورزش نیازمند فرهنگ سازی در ادارات است

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار مشهد گفت: برای توسعه و نهادینه شدن ورزش در میان کارکنان ادارات باید در جهت فرهنگ سازی آن تلاش جدی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن موحدیان، صبح امروز در حاشیه پنجمین المپیاد عملیاتی  - ورزشی آتش نشانان کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ورزش در ادارات فقط باید با هدف ایجاد و افزایش راندمان کاری کارکنان مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ورزش همگانی در بین کارکنان سبب می شود تا خانواده های کارکنان نیز به این امر مهم توجه ویژه داشته باشند.

موحدیان افزود: ورزش برای آتش نشانان و نیروهای مسلح ضرورت دارد زیرا آمادگی جسمانی بالا برای این افراد امری ضروری به شمار می رود.

موحدیان با تاکید برحضور بخش خصوصی در فعالیت های ورزشی ابراز داشت: از آنجا که تا سال 2009 دولت باید تیم های بزرگ را به بخش خصوصی واگذار نماید، ضروری است بخش خصوصی نیز حضور پر رنگ خود را در ورزش و توسعه ورزش همگانی اعلام نماید.

پنجمین المپیاد عملیاتی - ورزشی آتش نشانان و امداد گران کشور با شرکت 10 تیم از 22 مرداد ماه سال جاری در مجموعه فرهنگی ورزشی آستان قدس رضوی مشهد مقدس آغاز و تا 25 مرداد ادامه خواهد داشت .

کد مطلب 534874

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