توسعه ورزش نیازمند فرهنگ سازی در ادارات است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن موحدیان، صبح امروز در حاشیه پنجمین المپیاد عملیاتی - ورزشی آتش نشانان کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ورزش در ادارات فقط باید با هدف ایجاد و افزایش راندمان کاری کارکنان مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ورزش همگانی در بین کارکنان سبب می شود تا خانواده های کارکنان نیز به این امر مهم توجه ویژه داشته باشند.

موحدیان افزود: ورزش برای آتش نشانان و نیروهای مسلح ضرورت دارد زیرا آمادگی جسمانی بالا برای این افراد امری ضروری به شمار می رود.

موحدیان با تاکید برحضور بخش خصوصی در فعالیت های ورزشی ابراز داشت: از آنجا که تا سال 2009 دولت باید تیم های بزرگ را به بخش خصوصی واگذار نماید، ضروری است بخش خصوصی نیز حضور پر رنگ خود را در ورزش و توسعه ورزش همگانی اعلام نماید.

پنجمین المپیاد عملیاتی - ورزشی آتش نشانان و امداد گران کشور با شرکت 10 تیم از 22 مرداد ماه سال جاری در مجموعه فرهنگی ورزشی آستان قدس رضوی مشهد مقدس آغاز و تا 25 مرداد ادامه خواهد داشت .