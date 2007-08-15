110 سفیر از مجتمع آب سنگین اراک بازدید می کنند

استاندار استان مرکزی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: روسای نمایندگی سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای بازدید از پروژهای صنعتی و مجتمع آب سنگین وارد اراک شده اند.
عبدالله سهرابی با اشاره به اینکه عصر امروز این سفیران از مجتمع آب سنگین بازدید می کنند افزود: این برنامه با هدف آشنایی با توانمندی های استان مرکزی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه مجتمع آب سنگین اراک یکی از واحدهای مهم صلح آمیز هسته ای کشور است اضافه کرد: این مجتمع یکی از واحدهای پروسه تحقیقات هسته ای در بعد صلح آمیز است.
روسای نمایندگی سفارتخانهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور پس از اراک رهسپار مرقد امام خمینی در شهرستان خمین می شوند.
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