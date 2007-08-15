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۲۴ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۱۸

استاندار استان مرکزی :

110 سفیر از مجتمع آب سنگین اراک بازدید می کنند

110 سفیر از مجتمع آب سنگین اراک بازدید می کنند

اراک - خبرگزاری مهر:110 سفیر و کارگزار سفارتخانه های جمهوری اسلامی که از صبح امروز وارد شهر اراک در استان مرکزی شده اند ا ز مجتمع آب سنگین اراک بازدید خواهند کرد.

استاندار استان مرکزی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: روسای نمایندگی سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای بازدید از پروژهای صنعتی و مجتمع آب سنگین وارد اراک شده اند.

عبدالله سهرابی با اشاره به اینکه عصر امروز این سفیران از مجتمع آب سنگین بازدید می کنند افزود: این برنامه با هدف آشنایی با توانمندی های استان مرکزی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه مجتمع آب سنگین اراک یکی از واحدهای مهم صلح آمیز هسته ای کشور است اضافه کرد: این مجتمع یکی از واحدهای پروسه تحقیقات هسته ای در بعد صلح آمیز است.

روسای نمایندگی سفارتخانهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور پس از اراک رهسپار مرقد امام خمینی در شهرستان خمین می شوند.

کد مطلب 534923

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