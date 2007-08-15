۲۴ مرداد ۱۳۸۶، ۲۰:۰۰

12400 واحد مسکونی در استان سمنان احداث می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: با تسهیلات ویژه اختصاص یافته 12 هزار و 400 واحد مسکونی در استان سمنان احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان عصر امروز در شورای هماهنگی مسکن استان سمنان خاطرنشان کرد: برای ساخت این واحد های مسکونی یک هزار و ۲۱۶میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود.

علی اکبر صابری خاطرنشان کرد: تاکنون ۸۰۱ میلیارد ریال از این تسهیلات جهت اجرای طرح ها ابلاغ شده است و زمین 15 هزار واحد مسکونی در استان سمنان نیز تامین خواهد شد.

به گفته وی، اولویت ساخت و ساز مسکن در باف های فرسوده شهری است و شهرستان سمنان با بیش از 47 هزار واحد مسکونی، پنج هزار و 400 واحد مسکونی نیاز دارد.

وی تصریح کرد: شهرستان شاهرود بر اساس آمار سرشماری بیش از 57 هزار واحد مسکونی دارد و بیش ازپنج هزار و 200 واحد مسکونی در شهرستان شاهرود نیاز داریم.

استاندار سمنان نیز در این جلسه سیاست دولت در ساخت و ساز مسکن را در شهر های کوچک تر عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه استان سمنان مهاجر پذیر است باید در توزیع مسکن توجه کافی شود.

حمید حاجی عبدالوهاب جهت گیری ساخت و ساز در استان سمنان را در شهر های کوچک عنوان کرد و اظهار داشت: ساخت و ساز در استان بر اساس سرشماری سال 85 است.

