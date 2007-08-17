تسهیلات پذیرش بدون کنکور در دانشگاه علمی کابردی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان باید مدارک لازم را برای شرکت در این دوره تا تاریخ 20 شهریورماه امسال ارسال کنند.

بر این اساس فارغ­ التحصیلان علمی- کاربردی استان تهران و قزوین باید علاوه بر تکمیل فرم­های شماره 1 و 2 مدارک خود را از طریق مراکز آموزشی ذیربط به دبیرخانه کمیته پذیرش استعدادهای درخشان دانشگاه جامع علمی- کاربردی ارسال کنند.

فارغ­ التحصیلان علمی- کاربردی سایر استان­ ها نیز فرم شماره 1 و 3 مدارک خود را از طریق واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی- کاربردی به دبیرخانه کمیته پذیرش استعدادهای درخشان دانشگاه جامع علمی- کاربردی ارسال کنند.

همچنین فارغ­ التحصیلان سایر دانشگاه ­ها و موسسات آموزش عالی استان تهران و قزوین باید فرم شماره 1 و 4 را تکمیل و به دبیرخانه کمیته پذیرش استعدادهای درخشان دانشگاه جامع علمی- کاربردی تحویل دهند.

فارغ­ التحصیلان سایر دانشگاه ­ها و موسسات آموزش عالی سایر استان ­­ها نیز باید فرم شماره 1 و 4 را از طریق واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی- کاربردی به دبیرخانه کمیته پذیرش استعدادهای درخشان دانشگاه جامع علمی- کاربردی ارسال کنند.

رتبه­ های اول تا سوم مسابقات دانشجویی کشوری آموزشکده ­های فنی و حرفه­ ای، المپیادهای علمی کشوری، المپیادهای علمی بین­ المللی، جشنواره­ های بین ­المللی خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی، نیز باید فرم شماره یک را تکمیل و به دبیرخانه کمیته پذیرش استعدادهای درخشان (ویژه داوطلبان استان تهران و قزوین) تحویل دهند و یا از طریق واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی- کاربردی (ویژه داوطلبان سایر استان­ها) به دبیرخانه کمیته پذیرش استعدادهای درخشان دانشگاه جامع علمی- کاربردی ارسال کنند.

همچنین دانشجویان نمونه کشوری و نمونه دانشگاه جامع علمی- کاربردی (اعتبار نمونه دو سال) نیز باید فرم شماره یک به دبیرخانه کمیته پذیرش استعدادهای درخشان (ویژه داوطلبان استان تهران و قزوین) تحویل دهند و یا از طریق واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی- کاربردی (ویژه داوطلبان سایر استان­ها) به دبیرخانه کمیته پذیرش استعدادهای درخشان دانشگاه جامع علمی- کاربردی ارسال کنند.

به گزارش مهر، این فراخوان مخصوص فارغ ­التحصیلان ترمی است. ضمناً تکمیل و ارسال این فرم­ ها به معنای پذیرش قطعی متقاضیان نیست و نتیجه نهایی پس از بررسی در کمیته پذیرش استعدادهای درخشان، مشخص و از طریق سایت دانشگاه جامع عملی- کاربردی به آدرس http://www.uast.ac.ir و نیز ویژه نامه پیک سنجش اعلام می شود.