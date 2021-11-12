ایران هراسی راهبرد مثلث شوم عبری عربی غربی در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان با اشاره به دسیسه‌های مثلث شوم عبری عربی و غربی اظهارکرد: دشمنان به دنبال ترویج ایران‌هراسی هستند.

امام جمعه گرگان افزود: با وجود آنکه مطالعات نهادهای اطلاعاتی آمریکا صریحاً اعلام کرده که ایران به دنبال کسب سلاح هسته‌ای و اتمی نیست اما آمریکا به عنوان محور مثلث شوم عبری عربی غربی به دنبال ترویج ایران‌هراسی است.

نورمفیدی به مذاکرات پیش رو با کشورهای چهار به علاوه یک اشاره کرد و افزود: ایران در حال حاضر برای مذاکرات در سطح مطلوبی از اقتدار برای حضور در این مذاکرات قرار دارد.

وی گفت: هرچند برخی مشکلات در داخل ایران وجود دارد که دولت موظف به حل آنها است اما اگر دولت بتواند در این گذرگاه حساس در برابر تحریم‌ها مقاومت و تحمل کند در آینده به ثمرات و جایگاه مطلوبی خواهد رسید.

نورمفیدی بیان کرد: بر اساس نتایج نهادهای اطلاعاتی آمریکا ایران به‌همراه کره شمالی، روسیه و چین به عنوان یک تهدید برای آن کشور شناخته می‌شود.

امام جمعه گرگان گفت: بر اساس نتایج این نهاد اطلاعاتی ایران به دلیل تلاش برای جلوگیری از نفوذ آمریکا در جهان، حمایت از جمعیت شیعه جهان، داشتن برنامه برای نفوذ در ممالک دیگر و منحرف کردن فشارهای بین المللی از خود جزو تهدیدات آمریکا است که در این گزارش به آنها استناد شده است.

وی ادامه داد: این نهادهای اطلاعاتی گزارش و تاکید کرده‌اند که ایران به دنبال هسته‌ای شدن نیست.

امام جمعه گرگان همچنین با اشاره به سالروز وفات حضرت معصومه (س) گفت: صحن ارزشمند و حضور باشکوه این سلاله اهل بیت دستاوردهای بسیار زیادی برای ایران دارد که یکی از آنها ایجاد مدرسه حوزه علمیه قم برای تبیین و نشر آموزه‌های اسلام بوده است.