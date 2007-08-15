ظرفیت پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی دوره های تکمیلی تخصصی بالینی (فلوشیپ) به صورت غیر متمرکز از سوی دانشگاه های پذیرنده دستیار فلوشیپ روز 19 مهرماه در چند دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه، 85 دستیار در این دوره ها پذیرفته می شوند که نسبت به سال گذشته رشد داشته است. دوره های تکمیلی تخصصی بالینی به صورت دوره های یک ساله تا یک سال و نیمه برگزار می شود و دستیاران تخصصی در این رشته ها، آموزش می بینند.

دوره آموزش در دوره های تکمیلی تخصصی از نیمه بهمن ماه سال جاری آغاز خواهد شد و پذیرش نهایی پذیرفته شدگان آزمون فلوشیپ از طریق معدل گیری آزمون کتبی با 100 سئوال و آزمون شفاهی که به صورت آسکی برگزار می شود، انجام می گیرد.

با توجه به برگزاری آزمون در یک روز و به صورت نیمه متمرکز در دانشگاههای برگزار کننده، هر داوطلب تنها می تواند در یک رشته و یک دانشگاه ثبت نام کند و در صورت ثبت نام در بیش از یک رشته یا دانشگاه، نام متقاضی بطور کلی حذف می شود.

لیست اسامی افراد واجد شرایط شرکت جهت صدور کارت ورود به جلسه امتحان تا تاریخ 28 شهریورماه سال جاری از سوی دبیرخانه به دانشگاه محل ثبت نام ارسال می شود.