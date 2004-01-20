كيش به مكاني جهت معرفي محصولات گلخانه اي تبديل مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، معاون اقتصادي سازمان منطقه آزاد كيش در مراسم افتتاح سومين نمايشگاه محصولات گلخانه اي گفت:

صادرات محصولات گل و گياه تزييني كشور چنانچه با برنامه ريزي مناسب همراه باشد ميليونها دلار ارز نصيب كشور مي كند.

محمد علي نجفي افزود: با اشاره به جايگاه 3/7 ميليارد دلاري صادرات گل در جهان افزود: هلند با چهار ميليارد دلار صادرات 57 درصد گل صارات گل و گياه جهان را در اختيار دارد و كلمبيا و كانادا در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

وي صادرات ايران را در سال 81 را تنها 470 هزار دلار عنوان كرد و افزود سطح زير كشت گياهان گلخانه اي در كشور چهار هزار هكتار است كه يك هزار و 600 هكتار آن به گياهان زينتي اختصاص دارد در حاليكه برخي كشورهاي اروپايي مانند اسپانيا بالغ بر 15 هزار هكتار از اراضي خود را به كشت اختصاص داده اند و همچنين كشورهاي تركيه ، سوريه ، اردن و قبرس نيز زمينهاي قابل توجهي را به توليد محصولات گلخانه اي به منظور دستيابي به بازار منطقه اختصاص داده اند

نجفي روش كشت هايدروپانيك يا آب كشت را در كشور مثبت اعلام كرد و افزود: اين روش معمولا با هزينه ثابت بيشتري مواجه است اما در مناطق فقير از لحاظ آب و خاك كاملا اقتصادي و قابل توصيه است و هم اكنون اين روش كشت در كيش با اختصاص پنج هكتار زمين توسط بخش خصوصي با موفقيت اجرا شده است.

وي همچنين حضور نمايندگي هاي شركت هاي معتبر بين المللي از كشورهاي آلمان، ايتاليا، اسپانيا، هلند ، امارات ، اتريش و دانمارك در نمايشگاه محصولات گلخانه اي كيش را نشان دهنده موقعيت ارزنده كيش در زمينه معرفي محصولات گلخانه اي دانست.