نشست منطقه ای بررسی مسائل و مشکلات توسعه صادرات در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معاون استاندار تهران و فرماندار شهرستان کرج صبح امروز در چهارمین نشست منطقه ای بررسی مسائل و مشکلات توسعه صادرات غیرنفتی اظهار داشت: استفاده از صادرات نفتی و کسب درآمدهای سهل الوصول آن در سال های اخیر باعث شد تا کشورمان از صادرات غیرنفتی فاصله زیادی بگیرد که شرایط امروز جهان و برخورد تحریم آمیز دشمنان زمینه خلاقیت و افزایش تولیدات داخلی و روند صدور آن را برای ایرانیان فراهم کرده است.

احمد ضیایی به ضریب هوشی بالای ایرانیان اشاره کرد و افزود: تحریم های فعلی باعث شده است اهالی علم، دانش و صنعت کشور از خواب بیدار شده و راه های جدیدی را جایگزین صادرات نفت کنند.

وی خاطرنشان کرد: هر جا که نشانی از پیشرفت و اکتشافات وجود دارد ردپای ایرانیان نیز دیده می شود و این امر نشانگر توان ایجاد بازار رقابتی با صنایع جهانی برای کشور است.

ضیایی عمده ترین مشکلات برخی از صنعتگران غرب استان تهران را نبود آب کافی ذکر کرد و یادآور شد: برای حمایت از بخش صادرات استان باید زمینه ها و امکانات زیرساختی در اختیار صنعتگران قرار گیرد.