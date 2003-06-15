طرح توسعه استان هاي محروم تا پايان تيرماه نهايي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در همايش " استان هاي منطقه شش كشور" در ياسوج گفت: علاوه بر طرح توسعه 9 استان، دو طرح توسعه ديگر نيز براي استان هاي هرمزگان و سيستان و بلوچستان نهايي شده و اميد است اين طرح در ديگر استان هاي محروم نيز اجرا شود.

محمد ستاري فر افزود: تكاليف تصريح شده در قانون بودجه سال جاري درباره استاني شدن بودجه هاي جاري وعمراني موجب با اهميت تر شدن وظايف استانداران سراسر كشور شده كه اميد است در اين زمينه تلاش بيشتري صورت گيرد.

وي افزود: كهكيلويه و بويراحمد از لحاظ شاخص اجتماعي و فرهنگي با رشد خوبي مواجه بود ، اما به لحاظ توسعه گردشگري به سرمايه گذ اري بيشتر و در بخش صنعت نيز به برنامه راهبري و هدايت نياز دارد.

وي با اشاره به توازن منطقه اي گفت: دولت به توسعه و تقويت زير ساخت ها اهميت ويژه اي داده است كه نمونه آن اعتبار تخصيص يافته به توسعه فازعسلويه است.

