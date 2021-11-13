هزینه های چاقی معادل ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، چاقی با هزینه‌های بالاتر مراقبت‌های بهداشتی و کیفیت زندگی پایین‌تر و همچنین ناتوانی و مرگ و میر زودرس همراه است.

در حال حاضر چاقی سالانه منجر به مرگ بیش از ۵ میلیون نفر در جهان می‌شود.

بر اساس مطالعه مشاهده‌ای اخیر، چاقی در هر کشور در سراسر جهان بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۶ افزایش یافته است. برآوردهای فعلی پیش‌بینی می‌کنند که اگر این میزان ادامه یابد، این وضعیت تأثیر مستقیمی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.

دانشمندان مؤسسه تحقیقات تراینگل در واشنگتن دی سی و فدراسیون جهانی چاقی مستقر در لندن تأثیر چاقی را بر تولید ناخالص داخلی یک کشور در سال ۲۰۱۹ اندازه‌گیری کردند. سپس، افزایش پیش‌بینی‌شده هزینه‌ها را تا سال ۲۰۶۰ محاسبه کردند.

به گفته محققان، تولید ناخالص داخلی "اندازه اقتصاد یک کشور را اندازه گیری می‌کند."

محققان در این مطالعه بر روی هشت کشور متمرکز شدند: استرالیا، برزیل، هند، مکزیک، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، اسپانیا و تایلند.

آنها دریافتند که در سراسر هشت کشور، هزینه‌های پزشکی در حال حاضر ۹۰ درصد از کل هزینه‌های مستقیم مرتبط با چاقی را شامل می‌شود.

با نگاهی به کشورها، هزینه سرانه چاقی در سال ۲۰۱۹ از ۱۷ دلار در هند تا ۹۴۰ دلار در استرالیا متغیر بود. به طور کلی، این هزینه‌ها به طور متوسط معادل ۱.۷۶٪ از تولید ناخالص داخلی است.

پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۶۰، هزینه‌های مرتبط با چاقی به طور متوسط به ۳.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد که از ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در اسپانیا تا ۴.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی در تایلند متغیر است.

محققان برای کمک به پیش بینی هزینه‌های مرتبط با چاقی، ۲۸ مشکل سلامتی را انتخاب کردند که ارتباط قوی با چاقی داشتند.

به گفته محققان، دیابت و فشارخون قلبی از مهم‌ترین مشکلات مرتبط با چاقی هستند.

فهرست سایر بیماری‌های مرتبط با چاقی عبارتند از: بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان‌ها، بیماری‌های تنفسی مزمن، اختلالات اسکلتی عضلانی، بیماری‌های غدد درون ریز، بیماری‌های اندام حسی، بیماری مزمن کلیوی، و بیماری‌های عصبی و گوارشی.