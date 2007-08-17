36 روز تا پایان بازسازی کامل بم

مجید جودی درگفتگوبا مهر با اعلام خبر پایان یافتن کامل بازسازی شهرستان زلزله زده بم در شهریور ماه امسال، گفت: قبل از وقوع زلزله در شهرستان بم و بروات در مجموع بالغ بر حدود19 هزار و 500 واحد مسکونی شهری وجود داشت که با توجه به ساخت واحدهای مسکونی خارج از برنامه بازسازی برای مزدوجین و مستاجرین این شهرستان تعداد واحدهای مسکونی که باید احداث می شد به رقم 32 هزارواحد افزایش یافت.

وی با اشاره به آغاز بازسازی 31 هزارو500 واحد مسکونی شهری دربم،بیان کرد: درحال حاضرکاربازسازی بالغ بر26 هزار واحد مسکونی شهری به اتمام رسیده و مابقی واحدها در مراحل مختلف ساخت قرا ردارند این درحالیست که با سقف زنی 29 هزارو واحد مسکونی امربازسازی واحد های مسکونی طبق برنامه به اتمام رسیده است.

جودی اظهار داشت: مسئولیت بنیاد مسکن در امر بازسازی در قبال حدود 20 هزار واحد مسکونی ویران شده در بم بود به طوریکه طبق برنامه زمان بندی شده مصوب دولت باید طی 3 سال به اتمام می رسیدکه ما براساس همین برنامه تا پایان سال 85 کار بازسازی این واحد هارا به اتمام رساندیم وواحدهایی که هم اکنون در مراحل مختلف ساخت قراردارند به مرورزمان به عنوان حاشیه بازسازی به برنامه افزوده شده اند که تا شهریورماه امسال کار این واحدها نیزپایان می گیرد.

مدیر کل بازسازی با اعلام آنکه بازسازی 25 هزارواحد روستایی آسیب دیده درشهرستان زلزله زده بم تا پایان سال 84 به اتمام رسید،افزود:پس از وقوع زلزله در بم از38 هزارواحد اسکان موقت احداثی دراین شهرستان بالغ بر5 هزار واحد به صورت اردوگاهی ساخته شد که درحال حاضربه غیراز یک اردوگاه مابقی اردوگاهها جمع آوری شده و هیچ فردی درکانکس اسکان موقت زندگی نمی کند این در حالیست که بازپس گیری کانکس ها و جمع آوری آنها از خانه های مردم در دستور کار قرار نداردواین کانکس ها به عنوان فضایی مناسب مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با تاکید براینکه تمام افراد دربم صاحب خانه هستند وهم اکنون فرد بی خانمانی دراین شهرستان وجود ندارد،تصریح کرد:در امربازسازی واحدهای روستایی بم علاوه براحداث بالغ بر 25هزارواحد مسکونی، طبق برنامه مصوب دولت تعداد 6 هزار واحد روستایی خارج از این برنامه به تکلیف بنیاد مسکن شهرستان بم افزوده شد اما این امرخللی درکار بازسازی مطابق زمانبندی ارائه شده وارد نکرد.

جودی با اشاره به بازسازی حدود 5 هزارواحد تجاری در شهرستان بم و بروات، بیان کرد: هم اکنون امر بازسازی 2 هزارو 800 واحد تجاری به اتمام رسیده و مابقی واحدها در مراحل مختلف ساخت قرار دارند البته به دلیل تعریض خیابان ها و نیز بحث عقب نشینی این واحدها در واقع کار بازسازی اندکی به تاخیر افتاد اما طی 8 ماهه گذشته جهش مطلوبی در این امر اتفاق افتاده است.

وی درخصوص اعتبارات بازسازی بم،گفت:حدود 5 هزارو 800 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت با نرخ سود 5 درصد به مناطق شهری ونرخ سود4 درصد به مناطق روستایی پرداخت شد،ضمن آنکه اخیرابه این مبلغ 30 هزار میلیارد تومان اضافه شده است. همجنین به هرخانوار شهری بالغ بر 5/3 میلیون تومان و به هرخانوارروستایی بالغ بر 5/1 میلیون ریال یعنی معادل 165 میلیارد تومان به عنوان کمک بلاعوض توزیع شده است.

مدیرکل بازسازی با اعلام اینکه بالغ بر 7 میلیون تومان کمک مستقیم و غیرمستقیم دولت به صورت بلاعوض به مردم بم اختصاص یافته است،افزود:از60 هزارواحد مسکونی ساخته شده در شهرستان بم بالغ بر 4500 واحد توسط بنگاههای خیریه وNGO های داخلی و خارجی احداث شده است.ضمن آنکه کل میزان کمک های خارجی و داخلی خیرین وکمک های مردمی2 هزارواحد مسکونی بیشتر نبوده است.

وی با بیان اینکه کلیه ساخت و سازها دربم طبق آئین نامه 2800 صورت گرفته است، افزود:دربازسازی واحد های مسکونی بم و بروات به لحاظ کنترل مصالح ونیزاجرای عملیات هیچ گونه کوتاهی به عمل نیامده است.

وجودی با اشاره به عدم تاثیرافزایش قیمت مصالح ساختمانی برروند بازسازی واحدهای مسکونی دربم،عنوان کرد:بازسازی واحد های مسکونی دربم با پشتوانه مصالح انجام گرفت ولی این افزایش قیمت بیشتر برای واحد های مسکونی خارج از بر نامه بازسازی یعنی مستاجرین ومزدوجین تحمیل شد.

وی طرح جامع بازسازی بم راعاملی درکندشدن روندعملیات بازسازی دانست وافزود:پس از9ماه تصویب طرح به دلیل غیر کارشناسی بودن مباحثی همچون تعریض خیابان ها باعث شد در طی کار از این طرح عدول کنیم.

مدیرکل بازسازی در پایان از بازسازی 54 مسجد و امامزاده در شهرستان زلزله زده بم طی 3 سال اخیر خبر داد.