جشنواره دولت قرآن در فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این جشنواره توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و انجمن خوشنویسان شیراز همزمان با ماه مبارک رمضان و سالروز بزرگداشت حافظ با مضامین آیات قرآنی و اشعار لسان الغیب حافظ شیرازی برگزار می شود .

جشنواره دولت قرآن در پنج بخش نستعلیق، شکسته، ثلث، نسخ و گرایش های نوین برگزار می شود وعلاقمندان برای شرکت در این جشنواره می توانند از 31 شهریور تا 20مهر ماه سال جاری جدیدترین آثار خود را (حداکثر سه اثر) به شیراز، پل باغ صفا، خیابان استاد دیرین، انجمن خوشنویسان شیراز ارسال کنند .

آثار ارسالی باید به صورت قاب شده و در ابعاد 35 در 50، 70 در 50 و 70 در 100 باشند .