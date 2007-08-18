ضرورت توجه به سلامت شغلی/ کارگران در معرض خطرات تهدید کننده سلامت

دکتر امید امینیان متخصص طب کار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت طب کار در کشور گفت: در فصل چهارم از ماده 85 تا 92 قانون کار به سلامت شغلی و وظایف کارفرما برای حفظ تندرستی کارگر اشاره شده است

وی در ادامه گفت : درمکان هایی که نیروی انسانی بیشتر از ماشین فعالیت می کند، خواه ناخواه تماس شاغلین با عوامل زیان آور محیط کار بیشتر می شود. در نتیجه در کشورهای در حال توسعه که نیروی شاغل فراوانی دارند و خیلی از کارها توسط انسان انجام می شود، فرد شاغل با عوامل زیان آور بسیاری روبرو می شود که در نتیجه امکان بروز برخی از بیماری های شغلی در وی افزایش می یابد.

دکتر امینیان خاطر نشان کرد: بر طبق آمار حدود 75 درصد از نیروی کار دنیا در کشورهای در حال توسعه قرار دارند و25 درصد نیز در کشورهای توسعه یافته. 50 درصد کارگرانی که در کشورهای توسعه یافته زندگی می‌کنند، در معرض یکی از خطرات محیط کار قراردارند.

وی با تاکید بر اینکه خطرات محیط کار برای کارگران کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر است، گفت: آمار دقیقی در مورد خطرات و بیماریهای شغلی درکشورهای در حال توسعه نداریم و درکل تنها 20 درصد از شاغلین این کشورها از خدمات سلامت شغلی برخوردارند.

این متخصص طب کار با بیان اینکه برخی از شاخص های بهداشتی در جامعه و وزارت بهداشت ازاهمیت زیادی برخوردار است افزود : به عنوان نمونه بهبود شاخص سلامت مادر و کودک بسیار پراهمیت است. چرا که گروه بزرگی در جامعه را به خود اختصاص می دهند. سلامت این گروه نقش مهمی در جامعه دارد و خوشبختانه این شاخص با زحمات مسئولان در سطح بسیار خوبی قرار دارد. ولی با وجود پر اهمیت بودن سلامت گروه شاغلین و بزرگی این گروه در کشور، بهبود شاخصهای سلامت شغلی نسبت به سایر شاخص ها بسیار کم بوده است.

وی در ادامه گفت : هر فرد شاغل در حقیقت یک سوم از دوران پر ثمر عمر خود را بر سر کار می‌گذارد و در این راستا سلامت فرد شاغل تضمین در بهره وری جامعه و دسترسی به منابع مورد نیاز برای افزایش سایر کمیت های زندگی را به همراه دارد .

دکتر امینیان بابیان اینکه کارگران بیش از دیگر گروه های موثر در جامعه در معرض خطرات تهدید کننده سلامت قرار دارند افزود : متاسفانه در بخش سلامت شغلی همگام و به سرعت سایر بخش ها در کشور حرکت نکرده ایم و در این قسمت رشد قابل توجهی نداشته ایم .

وی دلیل این امر را کمبود آئین نامه های دقیق و فقدان نظارت کافی بر انجام قوانین موجود دانست و اظهار امیدواری کرد شاخص سلامت شغلی در کشور بهبود یافته و روز به روز شاهد کم شدن بیماریهای ناشی از خطرات شغلی باشیم.