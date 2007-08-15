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۲۴ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۵۲

سامانه های BTS تلفن همراه در طبس راه اندازی شد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات استان یزد از راه اندازی سامانه های BTS در طبس و منطقه ییلاقی ده بالا به منظور پوشش ارتباطات جاده ای خبر داد.

مهدی مقوم در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: سامانه منطقه ده بالا بیست و سومین سامانه شهرستان تفت محسوب می شود که با سرمایه گذاری بیش از یک میلیارد و 160 میلیون ریال راه اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه، محلات شیخعلیشاهی، توده، باغستان و آشنایی را در منطقه تحت پوشش دارد.

مقوم با بیان این که با نصب سامانه های تلفن همراه در شهرستان طبس، تعداد سامانه های این شهرستان به 23 عدد رسیده است، افزود: سامانه های موجود در طبس پوشش دهی 12هزار و 500 تلفن همراه این شهرستان را برعهده دارد.

مدیرعامل مخابرات استان یزد یادآور شد: از زمان پیوستن شهرستان طبس به استان یزد در این شهرستان بیش از یک هزار و 122 کیلومتر فیبر نوری ایجاد شده است و تعداد تلفن ثابت نیز افزایش یافته است.

کد مطلب 535039

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