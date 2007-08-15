ایجاد معاونت فرهنگی و دانشجویی در وزارت بهداشت تا پایان شهریور

دکتر عباس مسجدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان شهریورماه سال جاری معاونت فرهنگی و دانشجویی ایجاد می شود و در آغاز سال تحصیلی شاهد حضور این معاونت در تشکیلات وزارت بهداشت خواهیم بود.

دبیر شورای فرهنگی وزارت بهداشت گفت: ادارات کل تربیت بدنی، فرهنگی و اجتماعی، مشاوره و راهنمایی و رفاه و تسهیلات و دبیرخانه های شورای مرکزی انضباطی، اسلامی شدن دانشگاهها، امر به معروف و نهی از منکر و انطباق امور پزشکی با امور شرعی در ساختار جدید تعریف شده اند. البته تمامی این فعالیتها اکنون در حوزه سرپرستی امور فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت انجام می شود.

وی یاد آور شد : معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در سال 79 از ساختار وزارت بهداشت حذف شده است و ایجاد معاونت جدید به نوعی احیای آن محسوب می شود.