انجام بازی ها با شیوه جدید شانس ما را زیاد می کند

پیمان اکبری کاپیتان تیم ملی والیبال بزرگسالان کشورمان با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت : تا سال گذشته اگر در دور دوم مسابقات یک بازی را واگذار می کردیم فقط برای کسب مقام پنجم تا هشتم شانس داشتیم اما بر اساس روش جدید بازی ها ، در دور دوم مسابقات امسال در چند دیدار می توانیم بخت خود را برای قرار گرفتن درجمع تیم های برتر آزمایش کنیم.

وی افزود: براین اساس تمام تیم های راه یافته به دور دوم مسابقات باید به مصاف هم بروند تا درنهایت تیم هایی که بیشترین امتیاز را از آن خود می کنند برای قرار گرفتن درجایگاه اول تا سوم با هم پیکارکنند.

اکبری ادامه داد : پاکستان و ویتنام که در دور اول مسابقات قهرمانی آسیا باید با آنها دیدارکنیم نمی توانند حریفان قدری برای ما باشند. گائیچ ( سرمربی تیم ملی ) هم با آگاهی نسبت به این موضوع از هم اکنون اردونشینان را با سیستم تیم های چین ، کره و ژاپن که به طورحتم درمرحله دوم بازی ها با آنها رو به رو خواهیم شد ، آشنا می کند و بسیاری از برنامه های تمرینی را براساس شیوه بازی این تیم ها و چگونگی مقابله با آنها اجرا می کند.

وی تصریح کرد: درهر حال با توجه به تمرینات فوق العاده سنگینی که در طول 2 ماه گذشته پشت سرگذاشته ایم و تغییری که درچگونگی انجام بازی ها به وجود آمده شانس زیادی برای سکو نشینی داریم.

کاپیتان تیم ملی والیبال درپایان با اشاره به انجام بازی های دوستانه با نماینده روسیه خاطرنشان کرد: درقالب انجام دیداربا این تیم باشگاهی که هدایت آن را هم گائیج بر عهده دارد فقط برنامه های تمرینی را مرور می کنیم تا نسبت به نقاط ضعف و قوت خود بیشتر آشنا شویم .