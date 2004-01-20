فرهاد كاظمي حق همراهي تيم سپاهان رامقابل ابومسلم ندارد

عنايت الله دهمياني رئيس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: پرونده آقاي كاظمي همچنان از سوي اعضاي كميته انضباطي درحال بررسي است واگراين بررسي ها تا پيش ازديدارهاي هفته نوزدهم به نتيجه نرسد، ايشان همچنان ازهمراهي سپاهان محروم خواهند بود.

وي درپاسخ به اين سئوال كه آياحضورايشان دركميته انظباطي وارائه توضيحات پيرامون تخلفاتي كه دربازي با فولاد مرتكب شدند تخفيفي درراي نهايي كميته انضباطي خواهد داشت، تصريح كرد: هدف ماازدعوت ايشان به كميته انضباطي شنيدن صحبتهاي آقاي كاظمي بود تابهتربتوانيم درراي صادره تصميم گيري كنيم. ما صحبتهاي ايشان را با صبروحوصله شنيديم وتاآنجا كه امكان داشته باشد حكم محروميت ايشان را تعديل خواهيم كرد.

گفتني است: سپاهان اين هفته درمشهد ميهمان ابومسلم خراسان است وبه احتمال زياد براي دومين هفته پياپي مربي خود را به همراه نخواهد داشت. با توجه به محروميت فيروزكريمي سرمربي ابومسلم بنظرمي رسد اين ديداربدون حضورمربيان دوتيم برگزارخواهد شد.