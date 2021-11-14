ورزش بعد از جراحی سرطان سینه به تسکین درد دست و شانه کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، به گفته تیم محققان بریتانیایی، محدودیت حرکت شانه و درد یا تورم مزمن در ناحیه زیر بغل واقعاً می‌تواند بر بهبودی و کیفیت زندگی بیمار تأثیر بگذارد.

«جولی بروس»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه وارویک انگلستان، گفت: «ما شواهد محکمی پیدا کردیم که نشان می‌دهد ورزش زودهنگام، ساختاریافته و پیشرونده برای زنانی که در معرض خطر بالاتر ابتلاء به مشکلات شانه و اندام فوقانی پس از جراحی غیرترمیمی سینه هستند، ایمن و از نظر بالینی مؤثر است».

در مطالعه جدید، محققان نتایج حدود ۴۰۰ زن بریتانیایی با میانگین سنی ۵۸ سال را که تحت عمل جراحی غیرترمیمی سرطان سینه قرار گرفته بودند، پیگیری کردند.

نیمی از آنها مراقبت‌های معمولی را دریافت کردند در حالی که نیمی دیگر مراقبت‌های معمول را همراه با یک برنامه ورزشی ساختاریافته دریافت کردند که توسط فیزیوتراپیست ها هدایت می‌شد. این تمرینات شامل کشش، تقویت، فعالیت بدنی و تغییرات رفتاری بود.

به گفته محققان، این برنامه هفت تا ۱۰ روز پس از جراحی، با دو نوبت دیگر بعد از یک و سه ماه شروع شد.

یک سال پس از جراحی، زنان گروه ورزش گفتند که شدت درد کمتر، ناتوانی بازو کمتر و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی بهتری نسبت به گروه مراقبت معمولی داشتند.

بر اساس این مطالعه، هیچ تفاوتی در درد عصبی، عوارض مربوط به زخم، عفونت محل جراحی، تورم یا سایر عوارض در دو گروه وجود نداشت.

به گفته محققان، ورزش یک اقدام توانبخشی معتبر و همچنین ابزاری ایمن و مؤثر برای توانمندسازی بیماران سرطانی در راستای بهبودی است.