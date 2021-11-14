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۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۸:۴۰

رئیس پلیس آگاهی استان ایلام خبر داد؛

دستگیری یکی از مجرمان خطرناک و تحت تعقیب در ایلام

دستگیری یکی از مجرمان خطرناک و تحت تعقیب در ایلام

ایلام-رئیس پلیس آگاهی استان ایلام از دستگیری یکی از مجرمان خطرناک و تحت تعقیب مقامات قضائی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خداداد رشیدی اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر تردد یکی از محکومان متواری در یکی از محلات شهر ایلام، بلافاصله تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی برای شناسایی و دستگیری وی آغاز شد.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با رصد اطلاعاتی و در کمترین زمان ممکن توانستند این متهم را که محکوم به ۶ سال حبس و از مجرمین خطرناک و سارقان حرفه‌ای تحت تعقیب مقامات قضائی بوده را دستگیر کنند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس در حین دستگیری، یک قبضه سلاح شکاری فاقد مجوز و تعداد سه عدد فشنگ مربوطه و یک تیغه قمه را از این متهم کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان ایلام گفت: در بازرسی‌های صورت گرفته، تعداد ۷ قبضه سلاح سرد (چاقو، رینگ بوکس، تبر و شمشیر) از متهم کشف شد.

کد مطلب 5351098

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