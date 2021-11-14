دستگیری یکی از مجرمان خطرناک و تحت تعقیب در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خداداد رشیدی اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر تردد یکی از محکومان متواری در یکی از محلات شهر ایلام، بلافاصله تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی برای شناسایی و دستگیری وی آغاز شد.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با رصد اطلاعاتی و در کمترین زمان ممکن توانستند این متهم را که محکوم به ۶ سال حبس و از مجرمین خطرناک و سارقان حرفه‌ای تحت تعقیب مقامات قضائی بوده را دستگیر کنند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس در حین دستگیری، یک قبضه سلاح شکاری فاقد مجوز و تعداد سه عدد فشنگ مربوطه و یک تیغه قمه را از این متهم کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان ایلام گفت: در بازرسی‌های صورت گرفته، تعداد ۷ قبضه سلاح سرد (چاقو، رینگ بوکس، تبر و شمشیر) از متهم کشف شد.