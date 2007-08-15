استرالیا به پاکستان و رژیم صهیونیستی اورانیوم نمی فروشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "الکساندر داونر" امروز در گفتگو با رادیو دولتی استرالیا از تایید گزارش های رسانه ها مبنی بر تصویب صادرات اورانیوم به هند در جلسه دیشب کمیته امنیت ملی دولت خودداری کرد و گفت این امر مستلزم تغییر در سیاست دولت است. هند عضو پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی(ان پی تی) نیست.

داونر درعین حال تاکید کرد حتی درصورت اعلام چنین تغییری در مورد هند، این شامل پاکستان، اسرائیل و دیگر قدرت های اتمی که عضو پیمان ان پی تی نیستند، نمی شود. وی افزود: ما قصد فروش اورانیوم به پاکستان را نداریم زیرا پاکستان سابقه ای طولانی در توسعه سلاح های اتمی دارد.

وزیر امورخارجه استرالیا درباره رژیم صهیونیستی نیز گفت : فکر نمی کنم اسرائیل در شرایط فعلی به دنبال واردات اورانیوم از استرالیا باشد.

از سوی دیگر "کوین راد"، رئیس حزب مخالف کارگر که انتظار می رود در انتخابات ماه اکتبر(مهر) پیروز گردد و جانشین "جان هاوارد" نخست وزیر کنونی شود، اعلام کرده فروش اورانیوم به کشوری که پیمان ان پی تی را امضا نکرده، پیامی اشتباه را به دنیا ارسال می کند. وی تصریح کرد اگر دولت چنین اقدامی انجام دهد، مرتکب یک اشتباه شده است.

استرالیا طبق سیاست های کنونی اش به کشورهای غیرعضو در ان پی تی اورانیوم نمی فروشد، اما در حال بررسی لغو این ممنوعیت درباره هند است. این کشور از قرارداد هسته ای اخیر میان هند و آمریکا نیز استقبال کرده است.

استرالیا 40 درصد ذخایر اورانیوم دنیا را در اختیار دارد.