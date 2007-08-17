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۲۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۲۴

هفتمین اردوی تیم "ب" بسکتبال برگزار می شود

هفتمین اردوی تیم "ب" بسکتبال برگزار می شود

هفتمین مرحله اردوی شناسایی تیم "ب" از روز دوشنبه سوم شهریور ماه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، اسامی دعوت شدگان به این مرحله از اردو به این شرح است :
رضا لطفی ، اصغر کاردوست ، محمد سیستانی ، مسعود ایرانی ، سعید رسولی ، سعید داورپناه ، کامران جمشیدوند ، کاوه نورافزا ، بابک پاک نژاد ، مرتضی نیشابوری ، یاشار محمد پور ، علی ابوالمعصومی ، آرمن الله وردیان ، مجتبی بردبار ، وارطان بیدروسیان ، علی باهران ، محمد رضا اکبری، علی عمودی ، مهرداد آتشی ، مهدی اسماعیلی ، علی جمشیدی ، بهنام توکلی ، موسی نبی پور ، متین عید محمدی ، بابک کریمیان ، ابراهیم رستمی ، شهاب گلشن ، حامد حسین زاده.

کد مطلب 535137

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