هفتمین اردوی تیم "ب" بسکتبال برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، اسامی دعوت شدگان به این مرحله از اردو به این شرح است :

رضا لطفی ، اصغر کاردوست ، محمد سیستانی ، مسعود ایرانی ، سعید رسولی ، سعید داورپناه ، کامران جمشیدوند ، کاوه نورافزا ، بابک پاک نژاد ، مرتضی نیشابوری ، یاشار محمد پور ، علی ابوالمعصومی ، آرمن الله وردیان ، مجتبی بردبار ، وارطان بیدروسیان ، علی باهران ، محمد رضا اکبری، علی عمودی ، مهرداد آتشی ، مهدی اسماعیلی ، علی جمشیدی ، بهنام توکلی ، موسی نبی پور ، متین عید محمدی ، بابک کریمیان ، ابراهیم رستمی ، شهاب گلشن ، حامد حسین زاده.