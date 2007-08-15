باید سید حسن نصرالله را جدی بگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، "بنیامین بن الیزر" وزیر امور زیر بنایی رژیم صهیونیستی در مصاحبه با رادیو اسرائیل اعلام کرد : تل آویو باید دبیر کل حزب الله لبنان، کسی که نیروهای حزب الله را در جنگ سال گذشته رهبری می کرد جدی بگیرد.

بن الیزر تصریح کرد : نصرالله هیچگاه دروغ نمی گوید و ما مجبوریم که او را جدی بگیریم زیرا او به هر چه بگوید عمل می کند ؛ اگر نصرالله می گوید دو هزار موشک در اختیار دارد که بوسیله آنها می تواند تمام نقاط اسرائیل را مورد هدف قرار دهد من حرف او را باور می کنم.

وزیر امور زیربنایی رژیم صهیونیستی در ادامه گفت : هر چند اسرائیل قصد حمله به سوریه را در شرایط فعلی ندارد اما ما همواره آمادگی این کار را داریم ؛ مشکل ما این است که نمی دانیم در سر رهبران سوریه چه می گذرد ؛ به اعتقاد من اگر با حزب الله و سوریه در یک جبهه درگیر شویم هر گز نمی توانیم جنگ آغاز شده را به پایان برسانیم.

بن الیزر در حالی این سخنان را ایراد می کند که روزنامه تایمز چاپ انگلیس در شماره امروز خود با ارائه گزارشی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در حال آماده کردن خود برای یک یورش جدید به خاک لبنان است.

این در حالی است که شب گذشته "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان در اولین سالگرد پیروزی مقاومت در جنگ 33 روزه تابستان سال گذشته رژیم اسرائیل علیه لبنان به صهیونیست ها و آمریکایی ها هشدار داد که در صورت به راه انداختن جنگ جدید تاوان سنگینی پس خواهند داد و مقاومت سرنوشت منطقه را تغییر خواهد داد.