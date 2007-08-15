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۲۴ مرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۰۱

اسپانیا خواهان تقویت و افزایش مبادلات‌ اقتصادی با ایران است

اراک - خبرگزاری مهر: سفیر ایران در اسپانیا گفت: اسپانیا خواهان تقو یت و افزایش مبادلات ‌اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران است و هم اکنون زمینه های افزایش آن وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، داوود صالحی در حاشیه بازدید 110 سفیر، نماینده و کاردار ایران رد خارج از توانمندی های صنعتی اراک در جمع خبرنگاران افزود: اسپانیا به عنوان پنجمین کشور اروپایی از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران حمایت می کند.

وی مجموع مبادلات ایران و اسپانیا را سه میلیارد یور و خواند و اظهار داشت: از مجموع این مبادلات، موازنه ‪ ۷۰‬درصد این مبادلات به نفع ایران است که حضور دو شرکت نفتی اسپانیا از جمله شل در منطقه عسلویه و سرمایه گذاری چهار میلیارد یوروی از جمله آن است.

صالحی با اشاره به توانمندی های موجود ایران و مورد علاقه اروپا ‌خاطرنشان کرد: ایران به لحاظ بازار پسته، زعفران، خشکبار و فرش در این کشور وضعیت خوبی دارد و انجمن فرش ایرانی در اسپانیا تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی یادآور شد: استان مرکزی از قابلیت ها و پتانسیل های ‌بالایی برخوردار است و از مراکز مهم صنعتی جمهوری اسلامی محسوب می‌ شود که می تواند در توسعه روابط با کشورها نقش مهمی داشته باشد.

هم‌ اکنون در اسپانیا ‪ ۱۱‬هزار ایرانی و ‪ ۷۵‬پزشک متخصص ساکن هستند.

110 سفیر، نماینده و کارگزار ایران در خارج از کشور امروز با حضور در استان مرکزی از توانمندی های صنعتی اراک بازدید کردند.

استان مرکزی چهارمین قطب صنعتی و دومین استان دارنده صنایع مادر و تخصصی کشور است. در استان مرکزی بیش از یک هزار و 800 واحد صنعتی و تولیدی بزرگ و کوچک فعال است و حجم قابل توجه صادرات استان در بخش صنعتی و پتروشیمی است.

کد مطلب 535143

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