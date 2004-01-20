اخبار كوتاه فرهنگي ، هنري

* سوله هاي باغ هنر ( ايرانشهر ) جنب خانه هنرمندان ايران طي روز هاي سه شنبه و چهارشنبه اول و دوم بهمن ماه با اجراي يك پر فورمنس اولين حركت هنري خود را را آغاز مي كنند.به گزارش خبر نگار هنري "مهر " ، اين "پر فورمنس " با حضور جمعي از هنرمندان رشته هاي مختلف هنري از قبيل نمايش ،تجسمي و موسيقي و به منظور يادبود و گرامي داشت روح در گذشتگان در فاجعه عظيم بم اجرا مي شود.

لازم به توضيح است ، پيش از اين اعلام شده بود دراين سوله ها تحت سرپرستي آتيلا پسياني سالن هاي براي اجراي تئاترهاي تجربي تأسيس خواهد شد كه باعملي شدن اجراي اثر فوق به نظر مي رسد اين طرح يك قدم به مرحله اجرايي نزديك تر شده است.







* سه مجمع عمومي از كانون هاي تخصصي هشت گانه خانه موسيقي هفته آينده برگزار مي شود. به گزارش خبرگزاري" مهر"، به نقل از روابط عمومي خانه موسيقي ، كانون هاي تخصصي " نوازندگان سازهاي ايراني "، "خوانندگان سنتي" و " سازندگان ساز" در ناريخ هاي زيربرگزار مي شود:1- نوبت دوم مجمع عمومي كانون نوازندگان ايراني، ساعت 14 روز شنبه 4 بهمن ، تالاروحدت، سالن رودكي 2- نوبت اول مجمع عمومي كانون خوانندگان سنتي، ساعت 14 روز دوشنبه 6 بهمن، تالار وحدت، سالن رودكي 3- نوبت اول مجمع همومي كانون سازندگان ساز، ساعت 14 روز چهارشنبه،8 بهمن، تالار وحدت، سالن رودكي.

خانه موسيقي ايران از اعضاي پيوسته ، وابسته 1 و وابسته 2 دعوت كرده است تا در اين جلسات حضور بهم رسانند .



* درسيصدو هشتاد و دومين جلسه شوراي فرهنگ عمومي، موضوع گزارش كار كميته بررسي راهكارهاي اجرايي درباره وضعيت وبلاگ در اينترنت مطرح شد. به گزارش خبرگزاري " مهر " با توجه به ارزيابي مثبت نتيجه كار اين گروه، مقرر شد جلسات با تاكيد بر جنبه هاي اثباتي، تشويق و ترغيب و حمايت گروههاي مذهبي و افراد معتقد به نظام در وبلاگ ها، در دبيرخانه تشكيل گردد.همچنين در جلسه ياد شده مقرر گرديد راهكارهاي ارائه شده وزارت اطلاعات، درباره وضعيت وبلاگ در اينترنت براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جهت بررسي كميسيون هاي مربوط ارسال شود.



* جايگاه سينماي پست مدرن در ايران بررسي شد . به گزارش خبرگزاري " مهر" دكتر علي اكبر ميهن خواه دراين جلسه گفت: سينماي پست مدرن در ايران با فيلم " نسل سوخته " رسول ملاقلي پور متولد شد اما متاسفانه چندان به آن توجه نشد. وي درباره جريان هاي عمده سينماي ايران افزود: در سينماي ايران دو جريان عمده وجود دارد، يكي جريان فيلم فارسي است و ديگري جرياني كه بر اساس ذائقه جشنواره خارجي فيلم مي سازد، در حال بحران سينماي ما در عرصه تفكر است نه تكنولوژي.

وي سپس با اشاره به مشخصه هاي سينماي مدرن گفت: سينماي مدرن داراي تفكر فلسفي، ايدولوژي و طرفدار سياست، پيشرفت، علم و تكنولوژي است. اين سينما نخبه گراست و به عوام اعتماد ندارد.





