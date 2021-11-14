دستگیری ۳۵ معتاد متجاهر و فروشنده مواد مخدر در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نجفی اظهار داشت: امروز سیصد و شصتمین طرح مقابله با معتادان متجاهر و توزیع کنندگان مواد مخدر در سطح شهرستان مرکز استان و همزمان در شهرستان‌های تابعه به مرحله اجرا درآمد و عملیاتی شد.

وی افزود: در طرح ضربتی که امروز در پارک‌ها و تفرجگاه‌های شهر ایلام به اجرا درآمد، ۱۰ اکیپ خودرویی و موتوری با حضور در مناطق جرم خیز و محل فعالیت معتادان متجاهر و توزیع کنندگان مواد مخدر، توانستند تعداد ۳۵ نفر معتاد متجاهر و فروشنده موادمخدر که موجب نارضایتی مردم شده بودند را دستگیر ویک دستگاه خودرو را نیز توقیف کنند.

جانشین انتظامی استان ایلام با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون، نزدیک به ۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر را در راستای اجرای همین طرح‌ها در استان کشف کرده‌ایم، تصریح کرد: امسال علاوه بر انهدام چهار باند تهیه و توزیع مواد مخدر، بیش از ۹۰۰ نفر معتاد متجاهر و ۳۰۰ خرده فروش مواد مخدر را نیز دستگیر کرده‌ایم.

سرهنگ نجفی گفت: این طرح‌ها که در راستای مطالبه به حق مردم و ارتقاء امنیت اجتماعی است را با قدرت ادامه خواهیم داد و سوداگران مرگ بدانند که هیچ جای این استان برای آنان حاشیه امنی نیست و همکاران ما به صورت شبانه روز در محلات جرم خیز حضور پیدا خواهند کرد و آنها را دستگیر و تحویل مراجع قانونی می‌دهند.