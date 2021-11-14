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۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۰۷

اطلاعیه توانیر؛

روند برق رسانی به مناطق زلزله‌زده استان هرمزگان ادامه دارد

روند برق رسانی به مناطق زلزله‌زده استان هرمزگان ادامه دارد

شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) درباره برقدار شدن پست‌های آسیب دیده هرمزگان در پی زمین لرزه، ۶.۳ ریشتری، اطلاعیه ای منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) درباره برقدار شدن پست‌های آسیب دیده هرمزگان در پی زمین لرزه، ۶.۳ ریشتری، اطلاعیه ای منتشر کرد.

در متن اطلاعیه توانیر آمده است؛ تعدادی از پست‌های فشار قوی و خطوط برق از مدار خارج شدند که با اقدامات انجام شده پست‌های فشار قوی مجددا برقدار و بیش از ۵۰ درصد از خطوط ۲۰ کیلولت نیز برقدار شد و که پس از حصول اطمینان از ایمنی مردم، سایرخطوط نیز برقدار خواهد شد.

به اطلاع هموطنان گرامی در استان هرمزگان و مناطق اطراف می‌رساند با توجه به وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶.۴ دهم ریشتر در این استان و احتمال ریزش آوار روی شبکه‌های برق و یا شکستگی پایه‌های روشنایی، احتمال برق گرفتگی در صورت نزدیک شدن به این شبکه‌ها وجود دارد.

از این رو از عموم مردم خواهشمند است در این شرایط از تجمع زیر شبکه یا در کنار پایه‌های برق خودداری کنند.

خاطرنشان می‌سازد در حال حاضر تمام نیروهای عملیاتی برق در استان هرمزگان و استان‌های معین در حال آماده باش هستند و ارزیابی خسارات بلافاصله پس از زمین لرزه آغاز شده است.

کد مطلب 5351739

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