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۲۴ مرداد ۱۳۸۶، ۱۹:۳۹

دادفرنیا در گفتگو با مهر:

افق دور دست ذوب آهن روشن است

افق دور دست ذوب آهن روشن است

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: با توجه به برنامه های جورجوویچ افق روشنی را می توان برای این تیم ترسیم کرد.

دادفرنیا پیش از دیدار این تیم برابر ملوان بندرانزلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: جورجوویچ استراتژی بلند مدتی را برای تیم تدوین کرده است که برای نتیجه گیری نیاز به زمان دارد.

وی افزود: اگر این برنامه ریزی ها با حمایت، صبر و تحمل مسئولان باشگاه همراه شود، با توجه به علاقه زیاد جورجوویچ به استفاده از بازیکنان جوان، افق روشنی را می توان برای ذوب آهن ترسیم کرد.

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن همچنین در مورد دیدار با ملوان بندرانزلی تصریح کرد: شناختی کاملی از این تیم ندارم و تنها می دانم آنها همانند ما با حفظ استخوانبدی فصل پیش و استفاده از بازیکنان جدید برای رفع نقاط ضعف در لیگ برتر شرکت می کنند.

دادفرنیا درپایان گفت: بازیکنان ذوب آهن پس از انجام 90 جلسه تمرین، از لحاظ هماهنگی در شرایط خوبی قراردارند و درصورتیکه برابر ملوان عملکرد بهتری داشته باشند، مطمئنا پیروز خواهند شد.

کد مطلب 535174

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