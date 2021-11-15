بهروز امامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هفته جهانی کارآفرینی را در حالی پشت سر میگذاریم که بیش از ۵۰ برنامه آموزشی، پژوهشی و اطلاعرسانی در حوزه کسب و کار و ارتقا مهارتآموزی در گروههای مختلف سنی در جامعه در حال انجام است.
وی تغییر رویکرد جهانی را در این زمینه با توسعه مشاغل خرد و کوچک و افزایش مهارتهای حرفهای و تخصصمحور یادآور شد و تصریح کرد: در حال حاضر ساختار دانشگاههای فنی و حرفهای توسعه رشتههای تا ۸۰ درصد عملی و بازار محور است که ما نیز در قالب برنامههای آموزشی سالانه سعی داریم این هدفگذاری را مورد توجه قرار دهیم.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اردبیل گفت: در مناطق مختلف استان اردبیل با فعالیت ۲۵ مرکز آموزش فنی و حرفهای سعی بر این است تا کسب و کارها در حوزههای مختلف اعم از صنعت، خدمات، اصناف و گردشگری مورد توجه قرار گرفته و بیش از هر زمان دیگر شرایط مناسبی را در مهارتآموزی شرکتکنندگان در این حوزههای آموزشی شاهد باشیم.
امامی افزود: در کنار این امر توسعه مهارتهای فنی متناسب با نیاز جامعه در بخش نرمافزاری از دیگر رویکردهایی است که میتواند اهداف کمی و کیفی را در این بخش ارتقا بدهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در قالب آموزشهای فنی و حرفهای سعی و تلاشمان بر این است تا بستر توانمندسازی افراد جویای کار را به شکل مناسب فراهم کرده و به افزایش بهرهوری نیروهای شاغل کمک کنیم.
امامی اضافه کرد: تربیت نیروی ماهر با مؤلفههای تعریف شده در قالب کارآفرینی و مهارتآموزی مورد توجه بوده و شرایط بهتری را در سطح ملی و استانی در این بخش شاهد هستیم.
وی بیان کرد: در طول سال با برگزاری آموزشهای مهارتی استاندارد که در آن بیش از ۱۰۰ هزار نفر آزمونهای مهارتی مشارکت میکنند، برگزاری سه میلیون ساعت دوره آموزشی را در حوزههای مختلف انجام میدهیم.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اردبیل ادامه داد: هفته جهانی کارآفرینی فرصت خوبی است تا ما با مؤلفههای اصلی این امر در سطح ملی و بینالمللی آشنا شده و در این بخش حرکت مؤثری را انجام دهیم.
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