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۲۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۱۶

مقصران حادثه پروژه "آتش سبز" معرفی شدند

مقصران حادثه پروژه "آتش سبز" معرفی شدند

شورای صیانت خانه سینما در حادثه سقوط پگاه آهنگرانی از ارتفاع در جریان فیلمبرداری پروژه "اتش سبز"، سه نفر از عوامل فیلم را مقصر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شورا پس از بررسی گزارش‌های مربوط به قبل و بعد از حادثه که منجر به مصدومیت پگاه آهنگرانی بازیگر جوان سینما شد و با عنایت به نظر پزشکان متخصص معاینه‌کننده پگاه در نخستین دقایق و ساعت‌های پس از حادثه در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند، بیانیه خود را صادر کرد.

بر این اساس ژیلا مهرجویی به عنوان طراح صحنه، مرضیه قریشی به عنوان مدیر تولید و قاسم قلی‌پور به عنوان تهیه‌کننده پروژه سینمایی "آتش سبز" در حادثه پیش آمده برای پگاه آهنگرانی مقصر هستند و برای اعمال تنبیهات قانونی به اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای معرفی می‌شوند.

ضمن اینکه شورای صیانت اظهارات منیژه حکمت مادر پگاه را درباره کوتاهی عوامل فیلم در رسیدگی به وضعیت وی پس از حادثه و بزرگنمایی صدمات وارد شده به پگاه که با اظهار نظرهای پزشکان منطبق نیست، تقبیح کرده و اجتناب از چنین برخوردهای غیراصولی و غیرموجه را به وی متذکر شده است.

همچنین شورا در بخش پایانی بیانیه خود از متانت پگاه آهنگرانی در این مدت و دوری وی از حاشیه‌ها تشکر و برای این بازیگر جوان سینمای ایران آرزوی موفقیت و سلامت کرده است.

کد مطلب 535190

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