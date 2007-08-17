مقصران حادثه پروژه "آتش سبز" معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این شورا پس از بررسی گزارش‌های مربوط به قبل و بعد از حادثه که منجر به مصدومیت پگاه آهنگرانی بازیگر جوان سینما شد و با عنایت به نظر پزشکان متخصص معاینه‌کننده پگاه در نخستین دقایق و ساعت‌های پس از حادثه در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند، بیانیه خود را صادر کرد.

بر این اساس ژیلا مهرجویی به عنوان طراح صحنه، مرضیه قریشی به عنوان مدیر تولید و قاسم قلی‌پور به عنوان تهیه‌کننده پروژه سینمایی "آتش سبز" در حادثه پیش آمده برای پگاه آهنگرانی مقصر هستند و برای اعمال تنبیهات قانونی به اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای معرفی می‌شوند.

ضمن اینکه شورای صیانت اظهارات منیژه حکمت مادر پگاه را درباره کوتاهی عوامل فیلم در رسیدگی به وضعیت وی پس از حادثه و بزرگنمایی صدمات وارد شده به پگاه که با اظهار نظرهای پزشکان منطبق نیست، تقبیح کرده و اجتناب از چنین برخوردهای غیراصولی و غیرموجه را به وی متذکر شده است.

همچنین شورا در بخش پایانی بیانیه خود از متانت پگاه آهنگرانی در این مدت و دوری وی از حاشیه‌ها تشکر و برای این بازیگر جوان سینمای ایران آرزوی موفقیت و سلامت کرده است.