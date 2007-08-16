کتاب "زیارت در اسلام" منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این کتاب به عنوان راهنمایی جامع برای توصیف سفر معنوی حج، که اهمیت وجود و تسلیم انسان را مورد تأکید قرار می دهد محسوب شده و توصیه هایی ارائه کرده که مسلمانان در طول این سیاحت معنوی علاوه بر انجام آداب آن باید از این توصیه ها بهرمند شوند.

نویسنده با توجه ویژه به سه میلیون مسلمانی که طی سال در این زیارت معنوی شرکت می کنند به شرح نیایش در میان جماعت به عنوان یکی از اشکال اصلی نیایش در اسلام پرداخته است.

حسین یاگمور محقق، نویسنده و واعظ مسلمان است که به صورت تخصصی در عرصه احادیث سنت نبوی فعالیت می کند.