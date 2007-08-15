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۲۴ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۴۳

ژاردل به نیوکاسل استرالیا پیوست

باشگاه استرالیایی "نیوکاسل جتز" اعلام کرد با ماریو ژاردل برزیلی قرارداد یک ساله بسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری کنفدراسیون فوتبال آسیا، ماریو ژاردل 33 ساله تا کنون 10 بار برای تیم ملی برزیل به میدان رفته است. او در دو باشگاه پرتقالی اسپورتینگ لیسبون و اف سی پورتو نیز حضور داشته است.

او در سال 1993 همراه تیم جوانان برزیل در استرالیا به قهرمانی جهان رسید.

ژاردل پس از پیوستن به "نیوکاسل جتز" در جمع خبرنگاران گفت :" من در فصل قبل دیدارهای کمی برای باشگاهم آنورسوسیس فاماگویستا انجام دادم و چندان آماده نیستم ولی در مدت کوتاهی به آمادگی کامل خواهم رسید". 

کد مطلب 535219

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