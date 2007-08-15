ژاردل به نیوکاسل استرالیا پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری کنفدراسیون فوتبال آسیا، ماریو ژاردل 33 ساله تا کنون 10 بار برای تیم ملی برزیل به میدان رفته است. او در دو باشگاه پرتقالی اسپورتینگ لیسبون و اف سی پورتو نیز حضور داشته است.



او در سال 1993 همراه تیم جوانان برزیل در استرالیا به قهرمانی جهان رسید.



ژاردل پس از پیوستن به "نیوکاسل جتز" در جمع خبرنگاران گفت :" من در فصل قبل دیدارهای کمی برای باشگاهم آنورسوسیس فاماگویستا انجام دادم و چندان آماده نیستم ولی در مدت کوتاهی به آمادگی کامل خواهم رسید".