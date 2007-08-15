ژاردل به نیوکاسل استرالیا پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری کنفدراسیون فوتبال آسیا، ماریو ژاردل 33 ساله تا کنون 10 بار برای تیم ملی برزیل به میدان رفته است. او در دو باشگاه پرتقالی اسپورتینگ لیسبون و اف سی پورتو نیز حضور داشته است.
او در سال 1993 همراه تیم جوانان برزیل در استرالیا به قهرمانی جهان رسید.
ژاردل پس از پیوستن به "نیوکاسل جتز" در جمع خبرنگاران گفت :" من در فصل قبل دیدارهای کمی برای باشگاهم آنورسوسیس فاماگویستا انجام دادم و چندان آماده نیستم ولی در مدت کوتاهی به آمادگی کامل خواهم رسید".
باشگاه استرالیایی "نیوکاسل جتز" اعلام کرد با ماریو ژاردل برزیلی قرارداد یک ساله بسته است.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری کنفدراسیون فوتبال آسیا، ماریو ژاردل 33 ساله تا کنون 10 بار برای تیم ملی برزیل به میدان رفته است. او در دو باشگاه پرتقالی اسپورتینگ لیسبون و اف سی پورتو نیز حضور داشته است.
کد مطلب 535219
نظر شما