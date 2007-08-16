فلسفه آموزش و پرورش توسط پژوهشگران حوزوی تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه رئیس انجمن تعلیم و تربیت اسلامی حوزه علمیه قم گفت: با تلاش چند ساله جمعی از محققان و فضلای حوزه، نرم افزار لازم برای راه‌اندازی رشته تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی وجود دارد.



حجت‌الاسلام محمد نوذری افزود: این انجمن چه از نظر منابع درسی و استاد و چه از نظر مدیریت اجرایی، آمادگی راه‌اندازی این رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را دارد.

مدیر گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه افزود: البته در همین راستا 10 واحد درسی به کمیته ارتقای برنامه درسی دانشگاه ها پیشنهاد داده‌ایم تا یک نوع تغییر در برنامه درسی در سطح کارشناسی ایجاد گردد و دانشجویان تا حدی با تعلیم و تربیت اسلامی آشنا شوند.

حجت‌الاسلام نوذری با بیان اینکه طرح اولیه تدوین فلسفه آموزش و پرورش آماده شده است افزود:40 فارغ التحصیل رشته علوم تربیتی در مقاطع کارشناسی و دکترا در انجمن تعلیم و تربیت اسلامی حوزه حضور دارند که این افراد از مدارج عالی حوزوی نیز برخوردارند.

حجت‌الاسلام نوذری از فعالیت آموزشی و پژوهشی 12 مرکز حوزوی درباره تعلیم و تربیت اسلامی خبر داد و گفت: در نمایشگاه دستاوردهای روانشناسی و تربیتی حوزه که اوایل امسال در قم برگزار شد، حدود 700 اثر به نمایش در آمد.

وی راه اندازی پایگاه اینترنتی و انتشار خبرنامه را از برنامه های در دست اقدام انجمن تعلیم و تربیت اسلامی حوزه برشمرد و گفت: نیمه دوم امسال در مراسمی از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت اسلامی تقدیر خواهیم کرد.