120هزار سیم کارت تلفن همراه در اصفهان ثبت نام شد

سید فاضل زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: علاوه بر ثبت نام 120 هزار تلفن همراه 190 هزار پاکت ثبت نام نیز تحویل تقاضا کنندگان قرار گرفته است که این امر نیز به منزله اعلام آمادگی جهت ثبت نام خرید سیم کارت تلفن همراه است.

این مقام مسئول ادامه داد: از هفته گذشته تا کنون 50هزار سیم کارت ثبت نام شده تحویل داده شده است و تحویل سیم کارتهای دائمی و اعتباری همچنان ادامه خواهد داشت.

وی بیان داشت: در حال حاضر یک میلیون و 400هزار تلفن همراه فعال در اصفهان وجود دارد.

زمانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به استقبال اصفهانی ها از خرید سیم کارت "اعتباری و دائمی" بیان داشت: اصفهان بعد از تهران بالاترین آمار ثبت نام تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.

ثبت نام تلفن همراه در اصفهان از 23 تیرماه آغاز شد و تا اطلاع ثانوی نیز ادامه دارد.