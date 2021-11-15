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۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۰۶

هواشناسی لرستان اعلام کرد؛

فعالیت سامانه بارشی در جو لرستان از سه شنبه/ بارش برف در گردنه‌ها

فعالیت سامانه بارشی در جو لرستان از سه شنبه/ بارش برف در گردنه‌ها

خرم‌آباد- هواشناسی لرستان با صدور اطلاعیه ای از فعالیت یک سامانه بارشی سرد در جو این استان از روز سه شنبه و انتظار بارش برف در گردنه‌ها و جاده‌های مواصلاتی کوهستانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی لرستان امروز دوشنبه با صدور اطلاعیه‌ای شرایط جوی مورد انتظار در این استان را توصیف کرد.

بر این اساس، فعالیت سامانه بارشی سرد از اواسط سه شنبه در جو لرستان آغاز می‌شود که نوع مخاطره آن ابرناکی، رگبار باران، گاهی رعدوبرق، وزش باد شدید، کاهش دما، در مناطق سردسیر شمالی و شرقی رگبار برف، در ارتفاعات و گردنه‌ها بارش برف خواهد بود.

منطقه اثر این سامانه بارشی در اغلب نقاط به ویژه شمال و نیمه شرقی لرستان پیش بینی شده است.

زمان پایان فعالیت این سامانه بارشی نیز اواسط وقت چهارشنبه اعلام شده است.

به دنبال فعالیت این سامانه بارشی اختلال در تردد جاده‌ای، لغزندگی سطح جاده‌ها، ایجاد رواناب‌های سطحی، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، مه آلودگی و کاهش دید بویژه در گذرگاه‌های کوهستانی، احتمال آسیب به گلخانه‌ها و احتمال شکستن درختان و… را شاهد خواهیم بود.

احتیاط در تردد و عدم توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی، احتیاط در عبور از جاده‌های کوهستانی و به همراه داشتن تجهیزات زمستانی، آمادگی راهداری برای برف روبی، کنترل و بازگشایی آبراه‌ها، مدیریت مصرف حامل‌های انرژی و سایر اقدامات پیشگیرانه توصیه شده است.

براساس این گزارش، بیشینه تمرکز فعالیت این سامانه بارشی از بعدازظهر سه شنبه تا ظهر چهارشنبه در نیمه شرقی استان است و در سایر نقاط استان بارش‌ها غالباً به صورت رگباری خواهد بود.

طی سه شنبه شب به صبح چهارشنبه انتظار بارش برف در گردنه‌ها و جاده‌های مواصلاتی کوهستانی نمود بیشتری خواهد داشت.

کد مطلب 5352350

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    نظرات

    • آیت الله خوشنام IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
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      بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجهم.اول از همه ازخدای سبحان طلب نزول رحمت واسعه اش را خواستارم عاجزانه دست گدایی ام را در خانه اهل بیت علیهم السلام دراز میکنم وبرای تمام جهان وایران عزیزمان بخصوص لرستان تشنه و واقعا منتظر باران وبرف طلب نزول باران را خواستارم.

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