معاون اول رئیس جمهور از آب شیرین کن بندرعباس بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر ظهر دوشنبه از مجتمع آب شیرین کن یک میلیون متر مکعبی بندرعباس بازدید کرد. آب شیرین کن یک میلیون متر مکعبی بندرعباس آب صنایع مستقر در استان کرمان و یزد را به عهده دارد.همچنین در مسیر خط انتقال آب روستاهای استان هرمزگان هم از نعمت آب برخوردار خواهند شد..

معاون اول رئیس جمهور به همراه وزیر نیرو و استاندار هرمزگان از روند تولید آب مرکز استان پس از زلزله شش و چهار دهم ریشتری بندرعباس بازدید کردند.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در این بازدید از بخش های مختلف آبشیرینکن یکصدهزار متر مکعبی بازدید و از نزدیک بر روند آب تولیدی آن نظارت کردند.

مخبر در این بازدید با تاکید بر پایداری وضعیت آب مرکز استان افزود: خوشبختانه روند تامین آب در سایت یکصدهزار متر مکعبی با تمام ظرفیت در مدار است و نگرانی از بابت ایجاد خسارت و کمبود آب نیست.

محرابیان وزیر نیرو نیز در این بازدید گفت: تمامی امکانات برای تامین آب مناطق زلزله زده بسیج شده و مشکلی از نظر تامین آب بویژه مرکز استان هرمزگان وجود ندارد.

وی آبشیرینکن یکصد هزار متر مکعبی بندرعباس را اصلی ترین تامین کننده آب مرکز استان دانست و افزود: خوشبختانه زلزله شش و چهار دهم ریشتری آسیبی به تاسیسات آبشیرینکن بندرعباس وارد نکرده و تامین آب بدون وقفه در جریان است.

در این بازدید امین قصمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان نیز با اشاره به بسیج امکانات و آماده باش اکیپ های اتفاقات پس از زلزله یکشنبه گذشته افزود: با وقوع حوادث طبیعی بویژه در نقاطی که تراکم جمعیتی بالایی زندگی می کنند، نگرانی از کمبود آب افزایش می یابد که خوشبختانه زیرساخت های آبفا در این حادثه آسیبی ندید و تمامی تاسیسات بدون هیچ گونه وقفه ای از زمان وقوع زلزله در مدار تولید بودند.

وی از آبشیرینکن یکصدهزار متر مکعبی بندرعباس به عنوان یکی از با کیفیت ترین سایت های نمک زدایی از آب دریا یاد کرد و گفت: این سایت تولید کننده اصلی آب مرکز استان است که با تمام ظرفیت در مدار بهره برداری است.