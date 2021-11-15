محمد سبزه زاری به خبرنگار مهر گفت: طبق بررسی نقشه‌های هواشناسی از امروز تا اواسط روز چهارشنبه سامانه بارشی به استان خوزستان وارد و مستقر می‌شود.

وی خبر داد. این سامانه سبب ابرناکی و از اواخر وقت رگبار و رعد و برق همراه با تندبادهای لحظه‌ای به‌ویژه در مناطق شمال، شرق و ارتفاعات و بقیه نقاط استان به‌صورت نقطه‌ای و پراکنده و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.

وی با بیان اینکه احتمال برخاستن گرد و غبار محلی در مناطق جنوبی و غربی و بعضاً مرکزی استان وجود دارد، گفت: در شبانه‌روز گذشته شوش با ۲۸.۶ و ایذه ۷.۶ درجه سانتی‌گراد به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط خوزستان گزارش شدند؛ همچنین در همین مدت حداکثر و حداقل دمای هوای شهرستان اهواز به ترتیب به ۲۸ و ۱۳.۳ درجه سانتی‌گراد رسیده است.