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۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۴۸

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

سامانه بارشی وارد خوزستان می‌شود

سامانه بارشی وارد خوزستان می‌شود

اهواز- مدیرکل هواشناسی استان خوزستان از ورود سامانه بارشی به این استان خبر داد.

محمد سبزه زاری به خبرنگار مهر گفت: طبق بررسی نقشه‌های هواشناسی از امروز تا اواسط روز چهارشنبه سامانه بارشی به استان خوزستان وارد و مستقر می‌شود.

وی خبر داد. این سامانه سبب ابرناکی و از اواخر وقت رگبار و رعد و برق همراه با تندبادهای لحظه‌ای به‌ویژه در مناطق شمال، شرق و ارتفاعات و بقیه نقاط استان به‌صورت نقطه‌ای و پراکنده و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.

وی با بیان اینکه احتمال برخاستن گرد و غبار محلی در مناطق جنوبی و غربی و بعضاً مرکزی استان وجود دارد، گفت: در شبانه‌روز گذشته شوش با ۲۸.۶ و ایذه ۷.۶ درجه سانتی‌گراد به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط خوزستان گزارش شدند؛ همچنین در همین مدت حداکثر و حداقل دمای هوای شهرستان اهواز به ترتیب به ۲۸ و ۱۳.۳ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

کد مطلب 5352407

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    نظرات

    • مریم IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
      12 1
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      مسجدسلیمان هم اومد
      • حسین IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
        3 1
        بارون اره ،چه خوبه
      • IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
        2 0
        آره دیدمش
    • ماجد IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
      8 0
      پاسخ
      بارون تو اهواز سهمیه بندی شده هر ۸ ساعت۵لیتر میباره
      • ناشناس IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
        0 0
        😂😂😂😂😂😂
      • Hani IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
        2 0
        کاش بارون بیاددد خسته شدم از هوای افتابی چرا هوای مورد علاقه من باید اینقدر کم یاب باشه؟ 😭💔
    • IR ۰۴:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
      2 0
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      والله فقط ابر دیدیم بارون هم با ما قهره خدا لابد باریدن هم پارتی میخواد ✌✌
    • مقداد IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
      0 0
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      والا ما که بارونی ندیدیم اندیمشکم افتاب ادمو پرپر میکنه
    • ناشناس IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
      0 0
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      احتمال زیاد بارون مخصوص شمال خوزستان باشه ماهشهر هم یه ریزه زد و همین
    • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
      0 0
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      ماهم بارون می‌خوایم خداجوون

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