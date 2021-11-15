اختصاص ۲۵ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر دوشنبه در بازدید از بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی شهر ایلام با بیان اینکه این بیمارستان ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می‌رسد، اظهار داشت: این بیمارستان از سال ۱۳۸۸ کلنگ زنی شده که بنا به دلایل مختلفی روند اجرایی آن متوقف شد و از سال‌های ۹۸ و ۹۹ مجدداً کار اجرایی آن تسریع و با اختصاص اعتبار پیشرفت آن تاکنون به ۹۰ درصد رسیده است.



وی از اختصاص ۲۵ میلیارد تومان در سفر ریاست محترم جمهور برای تکمیل و بهره برداری بیمارستان ۳۷۶ تخت خوابی ایلام خبرداد.



معاون عمرانی استاندار با اشاره به عملیات اجرایی راه دسترسی و زیرساخت‌های این بیمارستان افزود: اکنون در و ص عیت موجود راه دسترسی و زیرساخت‌های لازم از جمله برق و آب و … تأمین شده و لیکن در بلند مدت اقدامات اساسی برای چهار بانده کردن مسیر در حال انجام است.

مرمی ادامه داد: بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این بیمارستان نیز از محل اعتبارات اربعین تأمین شده که قسمتی از آن را نیز برای احداث پد بالگرد در این بیمارستان در نظر گرفته شده است.

ئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز به تلاش‌های صورت گرفته برای تکمیل این بیمارستان اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۰ درصد تجهیزات این بیمارستان تحویل شده است و تلاش داریم که تا پایان سال نیز مابقی تجهیزات این بیمارستان را تأمین کنیم.

محمد کریمیان افزود: در خصوص استقرار تجهیزات پرتو درمانی هم در بحث تأمین اعتبار آن با وزارت نفت مذاکراتی صورت گرفته است و در زمینه تأمین نیروی انسانی این بیمارستان نیز در قانون بودجه پیش بینی‌های لازم صورت گرفته است و در صورت تکمیل و تجهیز این بیمارستان نیروی انسانی آن نیز تأمین خواهد شد.