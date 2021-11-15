سرمایه های اصلی کشور جوانان هستند/ راه نفوذ دشمنان بسته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار استاندار فارس و شهردار شیراز با اشاره به وجود مفاخر و بزرگان استان فارس از جمله علما، مورخین، نویسندگان و شعرا، این امر را سبب تمایز با دیگر استان‌ها دانست و افزود: تعداد بالای بزرگان استان فارس نشان می‌دهد که این محل استعداد بالایی دارد.

وی افزود: بنده بارها گفته‌ام اگر در حال حاضر بزرگان فارس کم هستند به این دلیل نیست که استعدادها، نبوغ‌ها و ظرفیت‌ها برچیده شده است، بلکه همان استعدادها در این آب و خاک هستند اما نیاز است پرورش داده شوند.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی بر لزوم عمران باطنی در کنار عمران ظاهری تأکید نموده و افزودند: کارهای عمرانی به تنهایی کافی نیست؛ باید برنامه‌های تربیتی هم باشد و استاندار و شهردار نیز در این زمینه باید تلاش خود را به کار گیرند.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی با تأکید بر تنظیم برنامه‌های فرهنگی برای نسل جوان فرمودند: سرمایه اصلی یک کشور جوانان هستند و تخریب آن آسان است و دشمن هم برای تخریب نسل جوان برنامه ریزی دارد که برای مقابله به پادزهر نیاز داریم؛ باید گروهی مطالعه کنند که دشمن از کجا نفوذ می‌کند تا در مقابل آن برنامه‌ریزی شده و راه نفوذش بسته شود.

وی با تأکید بر به کارگیری تمام توان در برنامه ریزی فرهنگی افزودند: تاریخ نشان می‌دهد که افراد فاسد و مفسد می‌توانند در جامعه نفوذ کنند؛ تاریخچه بهایی گری در شیراز یک نمونه روشن است؛ علی محمد باب آمد و با هیاهویی که راه انداخت افرادی را از اطراف جذب برنامه خود نمود بعضی هم ادعای مهدویت، نبوت و امثال اینها کردند بنابراین باید مراقب اینها باشیم.

ایشان با تأکید بر اهمیت معیشت مردم از استاندار فارس خواستند که معیشت مردم را در اولویت قرار دهد.