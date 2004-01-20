توصيه هاي نيروي انتظامي به شهروندان جهت پيشگيري از سرقت

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از مركز اطلاع رساني ناجا ، براي پيشگيري از سرقت بهتر است شهروندان تا حد امكان از خالي گذاشتن منازل خودداري كنند و در غير اينصورت به هنگام خروج از منزل تنها به قفل كردن در خروجي اكتفا نكنند و تمامي درهاي داخلي ساختمان اعم از در پشت بام ، هال، اتاق ها، آشپزخانه ها ، حياط خلوت و غيره را قفل كنند.

بنابر اين گزارش براي اطمينان بيشتر بر روي ديوارها، تمامي پنجره ها ونقاط قابل نفوذ مانند نورگير، پاسيو و غيره حفاظ محكم و مقاوم نصب كنند و همچنين شهروندان بايد پشت بام منزل خود را نيز به حفاظ نرده اي و قفل آويز مطمئن مجهز نمايند.

پليس در ادامه توصيه كرد: شهروندان در صورت تغيير محل سكونت يا مفقود شدن كليد يدك منزل ، توپي قفل درهاي ورودي را تعويض كنندو همچنين كليد منزل را نبايد در دسترس يا برروي قفل و زير جاكفشي، داخل كفش و ساير نقاط قابل دسترسي قرار داد.

مركزاطلاع رساني با بيان اينكه براي امنيت محله در شب بايد از شگرد ها و نگهبان محلي مورد تاييد نيروي انتظامي استفاده كرد افزود: عدم قرار دادن چهارپايه و نردبان و نظاير آن در حياط خلوت، تجهيز درهاي ورودي و داخلي به سيستم هشدار دهنده، و عدم نگهداري وجه نقد و طلا و جواهر از ديگر نكات ايمني مورد توصيه نيروي انتظامي براي پيشگيري از سرقت است.