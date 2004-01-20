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۳۰ دی ۱۳۸۲، ۱۷:۱۰

توصيه هاي نيروي انتظامي به شهروندان جهت پيشگيري از سرقت

مركز اطلاع رساني ناجا با ارايه توصيه هايي در زمينه پيشگيري از سرقت اعلام كرد : شهروندان براي جلوگيري از سرقت منزل به روش توپي زني بايد توپي قفل را با بدنه همسطح كنند يا لوله اي فلزي به دور آن جوش دهند.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از مركز اطلاع رساني ناجا ، براي پيشگيري از سرقت بهتر است شهروندان تا حد امكان از خالي گذاشتن منازل خودداري كنند  و در غير اينصورت به هنگام خروج از منزل تنها به قفل كردن در خروجي اكتفا نكنند و تمامي درهاي داخلي ساختمان اعم از در پشت بام ، هال، اتاق ها، آشپزخانه ها ، حياط خلوت و غيره را قفل كنند.

بنابر اين گزارش براي اطمينان بيشتر بر روي ديوارها، تمامي پنجره ها ونقاط قابل نفوذ مانند نورگير، پاسيو و غيره حفاظ محكم و مقاوم نصب كنند و همچنين شهروندان بايد پشت بام منزل خود را نيز به حفاظ نرده اي و قفل آويز مطمئن مجهز نمايند.

پليس در ادامه توصيه كرد: شهروندان در صورت تغيير محل سكونت يا مفقود شدن كليد يدك منزل ، توپي قفل درهاي ورودي را تعويض كنندو همچنين كليد منزل را نبايد در دسترس يا برروي قفل و زير جاكفشي، داخل كفش و ساير نقاط قابل دسترسي قرار داد.

مركزاطلاع رساني با بيان اينكه براي امنيت محله در شب بايد از شگرد ها و نگهبان محلي مورد تاييد نيروي انتظامي استفاده كرد افزود: عدم قرار دادن چهارپايه و نردبان و نظاير آن در حياط خلوت، تجهيز درهاي ورودي و داخلي به سيستم هشدار دهنده، و عدم نگهداري وجه نقد و طلا و جواهر از ديگر نكات ايمني  مورد توصيه نيروي انتظامي براي پيشگيري از سرقت است.  

کد مطلب 53528

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