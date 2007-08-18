مسابقه طلاب خواهر وبلاگ نویس برگزار می شود

معاون فرهنگی تربیتی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : فراخوان این مسابقه همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی حوزه های علمیه خواهران به سراسر کشور ارسال شده و از برگزیدگان آن نیز در همایش برترین های حوزه های علمیه تقدیر می شود.

حجت الاسلام قندی افزود: دستور العمل شرکت در مسابقه فرهنگی خاطره نویسی، عکس و فیلم طلاب خواهر عمره گزار نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی ارسال خواهد شد. همچنین در تلاش هستیم تا تعداد سهمیه عمره طلاب خواهر همچنین روزهای این سفر را افزایش دهیم .