  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۵۷

موزه ملی کارآفرینان به زودی افتتاح می شود

موزه ملی کارآفرینان به زودی افتتاح می شود

مؤسس موزه ملی کارآفرینان بزرگ ایران از افتتاح فیزیکی موزه ملی کارآفرینان با عنوان گنجینه بزرگان کسب و کار ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه کسب و کار یونسکو، رضا یادگاری مؤسس موزه ملی کارآفرینان بزرگ ایران و بنیانگذار تاریخ نگاری کارآفرینان بزرگ ایران گفت: پس از ثبت زندگی نامه کارآفرینان در موزه ملی سایت جهانی آمازون که برای اولین بار در دنیا صورت پذیرفت؛ در حال مذاکره با نهادهای دولتی و غیر دولتی از جمله مدیران بنیاد مستضعفان، شهرداری و دیگر مسئولین برای در اختیار قرار دادن فضایی مناسب برای افتتاح این طرح بزرگ و ملی هستیم.

وی، هدف از انجام این کار را تجلیل و قدردانی از رشادت فرماندهان جبهه اقتصادی ایران (به تعبیر مقام معظم رهبری) برشمرده و افزود: با افتتاح موزه و قرار گرفتن اشیا و لوازم اتاق کار کارآفرینان در کنار معرفی زندگی آنها می‌توان نسل جدید را با مفهوم کار و کارآفرینی آشنا و مسیر و افق روشنی در انتخاب کار و زندگی آنها ایجاد کرد و این موضوع را نسل به نسل منتقل کرد.

یادگاری اظهار کرد: افراد کارآفرین به عنوان سرمایه‌های عظیم انسانی، منشأ و موجد تأثیرات حیاتی در روند پیشرفت جامعه و کشور هستند و در توسعه بسیار موثرند، چنان که با توجه به گسترش روزافزون نیازهای جدید در جوامع می‌توانند از طریق شناسایی فرصتها، شرایط را کنترل و مهار کنند و در نهایت به خلق و ایجاد اثری مفید و برجسته که سبب آرامش و آسایش، رفاه و سعادت همه افراد جامعه می‌شود.فرد کارآفرین پلی بین صنعت و دانشگاه و یا به عبارتی پرکننده بین علم و بازار است.

مؤسس موزه ملی کارآفرینان بزرگ ایران ادامه داد: کارآفرینان علاوه بر اینکه به راحتی از کنار مسائل و مشکلات اطراف نمی‌گذرند، موجب تحرک در بخش اقتصادی نیز می‌شوند، همچنین به ارتقای بهره‌وری کشورها پرداخته و از طریق اشتغال کارآمد و مولد به رشد و توسعه بسیاری از شاخص‌ها کمک می‌کنند. تقریباً هر کسب و کاری را در دنیا ردیابی کنیم، یک کارآفرین می‌یابیم، فردی که یک ایده یا یک فرصت برای ارائه یک آورده یا خدمت را به نحوی سودآور تشخیص داده و صرف نظر از اشکالاتی که در سر راهش وجود داشته آن را به ثمر رسانده است. در واقع او الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می‌آورد.

رضا یادگاری با بیان اینکه اهمیت کارآفرینی و ضرورت آن در دنیای امروز جزو بحث‌های داغ روز محسوب می‌شود بیان کرد: کارآفرینی، مفهومی است که همواره همراه بشر بوده و به عنوان یک پدیده نوین نقش مؤثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است، به‌طوری که در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار، امروزه دارای نقش کلیدی است، از این رو تضمین حیات و بقا کشورها نیازمند نوآوری، ابداع و خلق محصولات و خدمات جدید می‌باشد.

وی گفت: کارآفرینی، نوعی عبادت و ارزش آفرینی است و ایجاد اشتغال، علاوه بر جنبه مهم ثروت آفرینی، نوعی زمینه سازی برای به کارگیری گنجینه استعدادهای انسانی است. ایران، امروز به کارگاه بزرگ تلاش و ابتکار و نوآوری تبدیل شده است اما این واقعیت، تنها گام اول از روند پیشرفت و سرافرازی کشور است. دو دلیل اساسی یعنی «آمادگی کشور برای جهش» و «فشار اقتصادی دشمنان»، ثابت می‌کند که ایران، بیش از هر دوره دیگر به کار و کارآفرینی احتیاج دارد و در پرتو شناخت ملت از توانایی‌های خود و جوانانش، فصل توانایی و جهش کشور فرارسیده است و طبعاً در این فصل، کار و کارآفرینی اهمیتی به مراتب فراوان‌تر دارد.

کد مطلب 5353135
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها