موزه ملی کارآفرینان به زودی افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه کسب و کار یونسکو، رضا یادگاری مؤسس موزه ملی کارآفرینان بزرگ ایران و بنیانگذار تاریخ نگاری کارآفرینان بزرگ ایران گفت: پس از ثبت زندگی نامه کارآفرینان در موزه ملی سایت جهانی آمازون که برای اولین بار در دنیا صورت پذیرفت؛ در حال مذاکره با نهادهای دولتی و غیر دولتی از جمله مدیران بنیاد مستضعفان، شهرداری و دیگر مسئولین برای در اختیار قرار دادن فضایی مناسب برای افتتاح این طرح بزرگ و ملی هستیم.

وی، هدف از انجام این کار را تجلیل و قدردانی از رشادت فرماندهان جبهه اقتصادی ایران (به تعبیر مقام معظم رهبری) برشمرده و افزود: با افتتاح موزه و قرار گرفتن اشیا و لوازم اتاق کار کارآفرینان در کنار معرفی زندگی آنها می‌توان نسل جدید را با مفهوم کار و کارآفرینی آشنا و مسیر و افق روشنی در انتخاب کار و زندگی آنها ایجاد کرد و این موضوع را نسل به نسل منتقل کرد.

یادگاری اظهار کرد: افراد کارآفرین به عنوان سرمایه‌های عظیم انسانی، منشأ و موجد تأثیرات حیاتی در روند پیشرفت جامعه و کشور هستند و در توسعه بسیار موثرند، چنان که با توجه به گسترش روزافزون نیازهای جدید در جوامع می‌توانند از طریق شناسایی فرصتها، شرایط را کنترل و مهار کنند و در نهایت به خلق و ایجاد اثری مفید و برجسته که سبب آرامش و آسایش، رفاه و سعادت همه افراد جامعه می‌شود.فرد کارآفرین پلی بین صنعت و دانشگاه و یا به عبارتی پرکننده بین علم و بازار است.

مؤسس موزه ملی کارآفرینان بزرگ ایران ادامه داد: کارآفرینان علاوه بر اینکه به راحتی از کنار مسائل و مشکلات اطراف نمی‌گذرند، موجب تحرک در بخش اقتصادی نیز می‌شوند، همچنین به ارتقای بهره‌وری کشورها پرداخته و از طریق اشتغال کارآمد و مولد به رشد و توسعه بسیاری از شاخص‌ها کمک می‌کنند. تقریباً هر کسب و کاری را در دنیا ردیابی کنیم، یک کارآفرین می‌یابیم، فردی که یک ایده یا یک فرصت برای ارائه یک آورده یا خدمت را به نحوی سودآور تشخیص داده و صرف نظر از اشکالاتی که در سر راهش وجود داشته آن را به ثمر رسانده است. در واقع او الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می‌آورد.

رضا یادگاری با بیان اینکه اهمیت کارآفرینی و ضرورت آن در دنیای امروز جزو بحث‌های داغ روز محسوب می‌شود بیان کرد: کارآفرینی، مفهومی است که همواره همراه بشر بوده و به عنوان یک پدیده نوین نقش مؤثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است، به‌طوری که در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار، امروزه دارای نقش کلیدی است، از این رو تضمین حیات و بقا کشورها نیازمند نوآوری، ابداع و خلق محصولات و خدمات جدید می‌باشد.

وی گفت: کارآفرینی، نوعی عبادت و ارزش آفرینی است و ایجاد اشتغال، علاوه بر جنبه مهم ثروت آفرینی، نوعی زمینه سازی برای به کارگیری گنجینه استعدادهای انسانی است. ایران، امروز به کارگاه بزرگ تلاش و ابتکار و نوآوری تبدیل شده است اما این واقعیت، تنها گام اول از روند پیشرفت و سرافرازی کشور است. دو دلیل اساسی یعنی «آمادگی کشور برای جهش» و «فشار اقتصادی دشمنان»، ثابت می‌کند که ایران، بیش از هر دوره دیگر به کار و کارآفرینی احتیاج دارد و در پرتو شناخت ملت از توانایی‌های خود و جوانانش، فصل توانایی و جهش کشور فرارسیده است و طبعاً در این فصل، کار و کارآفرینی اهمیتی به مراتب فراوان‌تر دارد.