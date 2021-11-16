  1. استانها
  2. یزد
۲۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۰۹

استاندار یزد:

منعی برای حضور و فعالیت مدیران استان در دانشگاه‌ها وجود ندارد

منعی برای حضور و فعالیت مدیران استان در دانشگاه‌ها وجود ندارد

یزد- استاندار یزد گفت: ارتباط دانشگاه و سیستم اجرایی باید متقابل باشد و در این راستا منعی برای حضور مدیران استان یزد در دانشگاه‌ها وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران فاطمی، صبح سه شنبه در جلسه دبیرخانه شهید مدرس که با حضور مجمع نمایندگان استان یزد و هیئت رئیسه مجمع بسیجیان استان و هیئت اندیشه ورز بسیج یزد در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از اشکالات، خروجی نامناسب طرح ها و برنامه ها است، اظهار داشت: در یزد هیچ مرکزی که ایده ها را جمع آوری و آنها را جمع بندی و عیب یابی کند و در مسیر درست هدایت کند، وجود ندارد.

وی عنوان کرد: باید ساز و کار و پشتوانه اجرایی مصوبات کارگروه ها فراهم شود تا شاهد اجرای درست مصوبات باشیم.

فاطمی در مورد پارکهای علم و فناوری بیان کرد: مسیر و ریل استان باید به سمت دانش بنیان و فناور پایه شدن استان در حوزه توسعه و پیشرفت برود که در تحقق این راهبرد، تقویت یکسری از مجموعه ها ضروری است.

استاندار یزد ادامه داد: پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه ها، صنایع، معادن و … باید در قالب یک اکوسیستم حرکت کنند تا اتفاق مورد نظر محقق شود و عزم جدی ما این است که راه اندازی مراکز رشد و اکوسیستم نوآوری در همه شهرستانها فعال شود و فرمانداران موظف به همکاری در این زمینه هستند.

وی افزود: ما به دنبال این هستیم که در مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن چند سهم را مشخص کنیم و در کنار مسائل عمرانی، سهم فرهنگ و سهم علم و فناوری نیز تعیین شود.

فاطمی همچنین بیان کرد: برخی از آیین نامه ها نیاز به اصلاحات دارند و باید اصلاح و تغییر کنند تا کار پیش برود.

وی در مورد دیگر دستور جلسه این نشست که حضور اعضای هیئت علمی در کارگروه ها و شوراهای تصمیم ساز است، نیز بیان کرد: ساز و کار ارتباط دانشگاه با نظام برنامه ریزی و اجرایی باید تقویت شود و مدیران باید غیر از قالب کارگروه ها در دانشگاه حضور داشته باشند.

فاطمی تصریح کرد: هیچ منعی نداریم که گروه های آموزشی، مدیران استان را بخواهند و حتی در تصویب پایان نامه ها و موضوع پایان نامه ها، اظهارنظر کنند و رای بدهند زیرا معتقدیم اگر این اتفاق بیفتد، تحقیقات دانشگاهی و پایان نامه ها متناسب با نظام مسائل استان انجام می شود.

گفتنی است؛ در این جلسه سه موضوع شامل راه اندازی مجدد مراکز رشد شهرستان‌های استان یزد، حضور و عضویت اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در مراکز تصمیم سازی استانها به منظور تاثیرگذاری اساتید بر جامعه و تصمیم گیری‌ها و طرح شاگرد پروری به منظور تربیت مدیران تراز انقلاب اسلامی توسط اعضا طرح و بررسی شد.

کد مطلب 5353197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها