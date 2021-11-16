به گزارش خبرنگار مهر، مهران فاطمی، صبح سه شنبه در جلسه دبیرخانه شهید مدرس که با حضور مجمع نمایندگان استان یزد و هیئت رئیسه مجمع بسیجیان استان و هیئت اندیشه ورز بسیج یزد در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از اشکالات، خروجی نامناسب طرح ها و برنامه ها است، اظهار داشت: در یزد هیچ مرکزی که ایده ها را جمع آوری و آنها را جمع بندی و عیب یابی کند و در مسیر درست هدایت کند، وجود ندارد.

وی عنوان کرد: باید ساز و کار و پشتوانه اجرایی مصوبات کارگروه ها فراهم شود تا شاهد اجرای درست مصوبات باشیم.

فاطمی در مورد پارکهای علم و فناوری بیان کرد: مسیر و ریل استان باید به سمت دانش بنیان و فناور پایه شدن استان در حوزه توسعه و پیشرفت برود که در تحقق این راهبرد، تقویت یکسری از مجموعه ها ضروری است.

استاندار یزد ادامه داد: پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه ها، صنایع، معادن و … باید در قالب یک اکوسیستم حرکت کنند تا اتفاق مورد نظر محقق شود و عزم جدی ما این است که راه اندازی مراکز رشد و اکوسیستم نوآوری در همه شهرستانها فعال شود و فرمانداران موظف به همکاری در این زمینه هستند.

وی افزود: ما به دنبال این هستیم که در مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن چند سهم را مشخص کنیم و در کنار مسائل عمرانی، سهم فرهنگ و سهم علم و فناوری نیز تعیین شود.

فاطمی همچنین بیان کرد: برخی از آیین نامه ها نیاز به اصلاحات دارند و باید اصلاح و تغییر کنند تا کار پیش برود.

وی در مورد دیگر دستور جلسه این نشست که حضور اعضای هیئت علمی در کارگروه ها و شوراهای تصمیم ساز است، نیز بیان کرد: ساز و کار ارتباط دانشگاه با نظام برنامه ریزی و اجرایی باید تقویت شود و مدیران باید غیر از قالب کارگروه ها در دانشگاه حضور داشته باشند.

فاطمی تصریح کرد: هیچ منعی نداریم که گروه های آموزشی، مدیران استان را بخواهند و حتی در تصویب پایان نامه ها و موضوع پایان نامه ها، اظهارنظر کنند و رای بدهند زیرا معتقدیم اگر این اتفاق بیفتد، تحقیقات دانشگاهی و پایان نامه ها متناسب با نظام مسائل استان انجام می شود.

گفتنی است؛ در این جلسه سه موضوع شامل راه اندازی مجدد مراکز رشد شهرستان‌های استان یزد، حضور و عضویت اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در مراکز تصمیم سازی استانها به منظور تاثیرگذاری اساتید بر جامعه و تصمیم گیری‌ها و طرح شاگرد پروری به منظور تربیت مدیران تراز انقلاب اسلامی توسط اعضا طرح و بررسی شد.