آمریکا دربرابر روابط خوب ایران و افغانستان درمانده و عصبانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی در واکنش به اظهارات مک کورمک در خصوص سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشور افغانستان، گفت: اظهارات سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا ناشی از درماندگی و عصبانیت آن کشور از روابط حسنه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه است و از تلاش بیهوده آمریکا برای خدشه دار ساختن مناسبات متین جمهوری اسلامی ایران با همسایگان خود حکایت دارد.



سخنگوی وزارت امورخارجه با تاکید بر اینکه این اظهارات را می توان به مثابه عدم احترام مقامات آمریکایی به استقلال رای مقامات افغانستان و دخالت در امور داخلی آن کشور تلقی نمود، افزود: بهتر است مقامات آمریکا به جای توسل به شیوه های نادرست و ناشیانه خود در سرپوش گذاشتن بر اشتباهات فاحش خود درعراق و افغانستان، رفتار خود را تغییر دهند تا مجبور نباشند به دنبال فرافکنی و دادن آدرس های غلط باشند.